Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı

Küresel çapta seyahat rehberliği hizmeti sunan Time Out, 50 ülkeden 20 bin kişiye dünyanın en iyi toplu taşıma hizmeti sunan şehirlerini sordu. Asya ve Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği listede Almanya'nın başkenti Berlin 1. sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı - 1

Tren, otobüs, tramvay veya feribot... Toplu taşıma denilince akıllara birçok farklı araç geliyor. Time Out'un hazırladığı dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri listesinde Berlin ilk sırada yer aldı. İşte listenin tamamı...

19. Mumbai, Hindistan
18. Pekin, Çin
17. Şikago,ABD
16. Montreal, Kanada
15. New York, ABD
14. Paris, Fransa
13. Edinburg, Birleşik Krallık
12. Madrid, İspanya
11. Londra, Birleşik Krallık

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı - 2

10. Amsterdam, Hollanda

Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı - 3

9. Şangay, Çin

Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı - 4

8. Taipei, Tayvan

Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı - 5

7. Hong Kong, Çin

Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı - 6

6. Singapur

Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı - 7

5. Stockholm, İsveç

Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı - 8

4. Kopenhag , Danimarka

Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı - 9

3. Tokyo, Japonya

Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı - 10

2. Prag, Çek Cumhuriyeti

Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı - 11

1. Berlin, Almanya

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