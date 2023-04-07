Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı

Tren, otobüs, tramvay veya feribot... Toplu taşıma denilince akıllara birçok farklı araç geliyor. Time Out'un hazırladığı dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri listesinde Berlin ilk sırada yer aldı. İşte listenin tamamı...
19. Mumbai, Hindistan
18. Pekin, Çin
17. Şikago,ABD
16. Montreal, Kanada
15. New York, ABD
14. Paris, Fransa
13. Edinburg, Birleşik Krallık
12. Madrid, İspanya
11. Londra, Birleşik Krallık
10. Amsterdam, Hollanda
9. Şangay, Çin
8. Taipei, Tayvan
7. Hong Kong, Çin
6. Singapur
5. Stockholm, İsveç
4. Kopenhag , Danimarka
3. Tokyo, Japonya
2. Prag, Çek Cumhuriyeti
1. Berlin, Almanya