Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri açıklandı

Tren, otobüs, tramvay veya feribot... Toplu taşıma denilince akıllara birçok farklı araç geliyor. Time Out'un hazırladığı dünyanın en iyi toplu taşıma sistemine sahip şehirleri listesinde Berlin ilk sırada yer aldı. İşte listenin tamamı...



19. Mumbai, Hindistan

18. Pekin, Çin

17. Şikago,ABD

16. Montreal, Kanada

15. New York, ABD

14. Paris, Fransa

13. Edinburg, Birleşik Krallık

12. Madrid, İspanya

11. Londra, Birleşik Krallık