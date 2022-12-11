Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?)

Seyahat edeceğiniz yerin tarihi dokusu, para birimi, doğal güzellikleri veya yiyecekleri o ülkeyi çekici kılan özelliklerdendir. Bu özelliklere verdiğiniz öncelik o ülkenin misafirperverlik seviyesini etkiler. CNN Travel, 2022 yılında ziyaretçilerine en misafirperver deneyimi sunan ülkeleri sıraladı. İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri...

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 1

CNN Travel’ın hazırladığı haberde Arton Capital verilerine göre dünyanın en misafirperver ülkeleri belirlendi. Türkiye de listede yer alan ülkeler arasında.

Dünyanın en misafirperver ülkeleri listesinde en son sıralarda yer alan ülkeler arasında ise Myanmar (Burma), Sudan, Cezayir, Butan, Türkmenistan ve Afganistan yer aldı.

İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri sıralaması...

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 2

35. Belize

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 3

34. Kosova

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 4

33. Güney Kore

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 5

32. Fiji, Antigua ve Barbuda, Grenada

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 6

31. Mısır

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 7

30. Panama, Vanuatu,  Saint Kitts ve Nevis

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 8

29. Türkiye, Jamaika, Bahamalar

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 9

28. Senegal

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 10

27. Sierra Leone

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 11

26. Zambiya

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 12

25. Ermenistan

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 13

24. Özbekistan

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 14

23. Ürdün

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 15

22. Zimbabve, Saint Luica

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 16

21. Hong Kong

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 17

20. Hindistan'

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 18

19. Filistin bölgeleri

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 19

18. Filipinler

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 20

17. Gambiya

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 21

16. Singapur, Nikaragua

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 22

15. Ekvator

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 23

14. Bangladeş

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 24

13. Laos, Tanzanya

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 25

12. Küba, Mauritius

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 26

11. Barbados

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 27

10. Kenya

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 28

9. Nepal, İran

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 29

8. Saint Vincent ve Grenadinler

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 30

7. Mozambik, Sri Lanka

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 31

6. Haiti

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 32

5. Lesotho

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 33

4. Malezya

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 34

3.  Palau, Dominika, Madagaskar

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 35

2. Seyşeller, Togo, Uganda, Yeşil Burun Adaları, Moritanya, Surinam

Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?) - 36

1. sırada yer alan ülkeler

Bolivya, Angola, Cibuti, Gine, Maldivler, Komor Adaları, Somali, Doğu Timor, Malavi, Katar, Mikronezya, Burundi, Gine-Bissau, Nijerya, Tuvalu, Samoa, Gabon, Fildişi Sahili, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Kamboçya, Etiyopya

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