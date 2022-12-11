Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?)

CNN Travel’ın hazırladığı haberde Arton Capital verilerine göre dünyanın en misafirperver ülkeleri belirlendi. Türkiye de listede yer alan ülkeler arasında.

Dünyanın en misafirperver ülkeleri listesinde en son sıralarda yer alan ülkeler arasında ise Myanmar (Burma), Sudan, Cezayir, Butan, Türkmenistan ve Afganistan yer aldı.

İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri sıralaması...