Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?)

CNN Travel’ın hazırladığı haberde Arton Capital verilerine göre dünyanın en misafirperver ülkeleri belirlendi. Türkiye de listede yer alan ülkeler arasında.
Dünyanın en misafirperver ülkeleri listesinde en son sıralarda yer alan ülkeler arasında ise Myanmar (Burma), Sudan, Cezayir, Butan, Türkmenistan ve Afganistan yer aldı.
İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri sıralaması...
35. Belize
34. Kosova
33. Güney Kore
32. Fiji, Antigua ve Barbuda, Grenada
31. Mısır
30. Panama, Vanuatu, Saint Kitts ve Nevis
29. Türkiye, Jamaika, Bahamalar
28. Senegal
27. Sierra Leone
26. Zambiya
25. Ermenistan
24. Özbekistan
23. Ürdün
22. Zimbabve, Saint Luica
20. Hindistan'
19. Filistin bölgeleri
18. Filipinler
17. Gambiya
16. Singapur, Nikaragua
15. Ekvator
14. Bangladeş
13. Laos, Tanzanya
12. Küba, Mauritius
11. Barbados
10. Kenya
9. Nepal, İran
8. Saint Vincent ve Grenadinler
7. Mozambik, Sri Lanka
6. Haiti
5. Lesotho
4. Malezya
3. Palau, Dominika, Madagaskar
2. Seyşeller, Togo, Uganda, Yeşil Burun Adaları, Moritanya, Surinam
1. sırada yer alan ülkeler
Bolivya, Angola, Cibuti, Gine, Maldivler, Komor Adaları, Somali, Doğu Timor, Malavi, Katar, Mikronezya, Burundi, Gine-Bissau, Nijerya, Tuvalu, Samoa, Gabon, Fildişi Sahili, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Kamboçya, Etiyopya