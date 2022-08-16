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Dünyanın en tehlikeli iniş pistleri

Haberler - ntv.com.tr | 16.08.2022 - 10:08

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı uzun mesafelere taşıyanlar uçaklar için çeşitli boyutlarda ve şartlarda binlerce pist bulunuyor. Ancak konumu itibariyle bazı pistler iniş için oldukça zor olabiliyor. CNN Travel uçakların iniş yaptığı en tehlikeli bölgeleri ve havalimanlarını belirledi. İşte dünyanın en tehlikeli iniş pistleri...

Dünyanın en tehlikeli iniş pistleri - 1

Canary Wharf, Londra Şehir Merkezi

İngiltere’nin başkenti Londra’nın tam merkezinde bulunan Canary Wharf, gökdelenler arasındaki konumuyla iniş için oldukça tehlikeli bir pist.

Dünyanın en tehlikeli iniş pistleri - 2

Sint Maarten, Karayipler

Sosyal medyada fenomen olan Sint Maarten, Karayipler 'na inen uçakların okyanusun keyfini çıkaran tatilcilere yakın olması nedeniyle hem tehlikeli hem de eğlenceli bir iniş pisti sunuyor.

Dünyanın en tehlikeli iniş pistleri - 3

Lukla, Nepal

Dağlar, sert rüzgar ve kısa pist. Lukla havalimanı bir uçağın inişini zorlaştırabilecek tüm özelliklere sahip.

Dünyanın en tehlikeli iniş pistleri - 4

Paro, Butan

Deniz seviyesinden 2 bin metre yükselikteki Paro, Butan’ın tek uluslararası havalimanı. Radarın olmadığı bölgede, iyi bir görüşe sahip olmayan uçakların inişine izin verilmiyor.

Dünyanın en tehlikeli iniş pistleri - 5

Leh, Hindistan

Dünyanın en yüksek 23. havalimanı olan Leh, dağlarla çevrili olması ve pistin kısa olması nedeniyle uçaklar için tehlikeli bir iniş pisti.

Dünyanın en tehlikeli iniş pistleri - 6

Ronald Reagan Ulusal Havalimanı, Washington, ABD

ABD’nin başkentinde yer alan havalimanı, uçakların keskin manevralar yaptığı ve pilotların ustalaşması gereken bir iniş pisti.

Dünyanın en tehlikeli iniş pistleri - 7

Innsbruck, Avusturya

Dağlarla çevrili Innsbruck, uçakların rüzgar ve dağ engelini aşarak vadiye sert bir iniş yapmasını gerektiriyor.

Dünyanın en tehlikeli iniş pistleri - 8

Congonhas Havalimanı, Sao Paulo, Brezilya

Şehrin göbeğinde konumlanan Congonhas, 1930’lar yapıldı. Banliyöler ve gökdelenlerle çevrili olan havalimanını iniş için pek çok engeli aşmak gerekiyor.

Dünyanın en tehlikeli iniş pistleri - 9

Madeira, Portekiz

Zor inişleriyle meşhur olan Madeira, kimi zaman uçaklar için iniş imkanı bile vermeyebiliyor. Yüksek bir bölgede bulunan Madeira iniş pisti, türbülans ve rüzgar nedeniyle uçaklar için oldukça zorlu bir bölge.

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