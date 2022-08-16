Dünyanın en tehlikeli iniş pistleri

Haberler - ntv.com.tr | 16.08.2022 - 10:08
Canary Wharf, Londra Şehir Merkezi
İngiltere’nin başkenti Londra’nın tam merkezinde bulunan Canary Wharf, gökdelenler arasındaki konumuyla iniş için oldukça tehlikeli bir pist.
Sint Maarten, Karayipler
Sosyal medyada fenomen olan Sint Maarten, Karayipler Havalimanı'na inen uçakların okyanusun keyfini çıkaran tatilcilere yakın olması nedeniyle hem tehlikeli hem de eğlenceli bir iniş pisti sunuyor.
Lukla, Nepal
Dağlar, sert rüzgar ve kısa pist. Lukla havalimanı bir uçağın inişini zorlaştırabilecek tüm özelliklere sahip.
Paro, Butan
Deniz seviyesinden 2 bin metre yükselikteki Paro, Butan’ın tek uluslararası havalimanı. Radarın olmadığı bölgede, iyi bir görüşe sahip olmayan uçakların inişine izin verilmiyor.
Leh, Hindistan
Dünyanın en yüksek 23. havalimanı olan Leh, dağlarla çevrili olması ve pistin kısa olması nedeniyle uçaklar için tehlikeli bir iniş pisti.
Ronald Reagan Ulusal Havalimanı, Washington, ABD
ABD’nin başkentinde yer alan havalimanı, uçakların keskin manevralar yaptığı ve pilotların ustalaşması gereken bir iniş pisti.
Innsbruck, Avusturya
Dağlarla çevrili Innsbruck, uçakların rüzgar ve dağ engelini aşarak vadiye sert bir iniş yapmasını gerektiriyor.
Congonhas Havalimanı, Sao Paulo, Brezilya
Şehrin göbeğinde konumlanan Congonhas, 1930’lar yapıldı. Banliyöler ve gökdelenlerle çevrili olan havalimanını iniş için pek çok engeli aşmak gerekiyor.
Madeira, Portekiz
Zor inişleriyle meşhur olan Madeira, kimi zaman uçaklar için iniş imkanı bile vermeyebiliyor. Yüksek bir bölgede bulunan Madeira iniş pisti, türbülans ve rüzgar nedeniyle uçaklar için oldukça zorlu bir bölge.