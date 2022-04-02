Dünyanın en uzak ve izole adası: Tristan da Cunha

Adaya gitmek ve kafa dinlemek için planlar yapanlara ise kötü bir haberimiz var: Tristan da Cunha'ya Cape Town, ve Namibya'dan yılda sadece 10 sefer düzenleniyor ve hava koşullarına göre seyahat 6 gün sürebiliyor.

Bilet fiyatları 800-1500 dolar arasında değişiyor. Adada havaalanı olmadığı için gemi yolculuğundan başka alternatif de bulunmuyor.