Edirne'deki Roma sur kalıntıları gelecek nesiller için korunmaya alınmalı
Edirne'nin önemli kültür varlıkları arasında yer alan Roma sur duvarları gelecek nesillere aktarılmak üzere korunma altına alınmayı bekliyor.
Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne'nin önemli kültür varlıkları arasında yer alan Roma sur duvarlarının itinayla korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.
Beksaç, Edirne'nin tarihsel açıdan çok zengin bir şehir olduğunu söyledi.