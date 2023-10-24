Eğil'deki antik tüneller turizme kazandırıldı

Diyarbakır'ın tarih, kültür ve manevi değerleri ile ön plana çıkan Eğil ilçesindeki kapalı dört antik tünelden ikisi restore edilerek turizme kazandırıldı.

Eğil'deki antik tüneller turizme kazandırıldı - 1

Peygamber mezarları, Kralkızı Baraj Gölü, su sarnıçları ve tarihi yapısıyla ilgi gören Diyarbakır Eğil'deki kalede Kaymakamlık ve belediyenin girişimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle iki yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Üç tarafı derin vadilerle çevrili, bir tarafı ise oyularak yekpare kaya üzerine oturtulan Eğil Kalesi'nde, Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vecihi Özkaya başkanlığında yürütülen kazı ile kaledeki 4 antik tünelin gün yüzüne çıkarılması için de çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda restorasyon çalışmalarının tamamlandığı iki tünel ziyarete açıldı. Diğer iki tünelde çalışmalar devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Eğil'deki antik tüneller turizme kazandırıldı - 2

"TÜNEL ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Volkan Hülür, AA muhabirine, Eğil ve çevresinin tarihi, doğası ve kültürüyle önemli bir bölge olduğunu ve bu sayede yılda ortalama 400 bin turist ağırladıklarını söyledi.

Eğil Kalesi'nin tarihte bir güvenlik ve yaşam alanı olduğunu ifade eden Hülür, "Tarihimize baktığımızda bu kale özellikle devletler tarafından ani bir saldırı, ani bir girişim olduğunda kullanılan bir kale. Normal zamanlarda da yaşam alanı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla hem inanç hem de savaş anlamında çok detayları olan bir kale. Valilik, Kaymakamlık, belediye ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu kaleyi turizme, tarihimize kazandırmak istedik" dedi.

Eğil'deki antik tüneller turizme kazandırıldı - 3

Hülür, dört farklı noktada kazı çalışmaları başlatıldığını dile getirerek, iki tünelin ziyarete hazır hale getirildiğini bildirdi.

Bu çalışmayla birlikte doğasıyla, kültürüyle bir bütün olan Eğil'de ziyaretçi sayısını artırmayı da hedeflediklerini anlatan Hülür, "2021'den itibaren yapılan çok detaylı çalışmalar var. Buradan baraj gölüne kadar inen tünel çalışmalarında sona gelinmiş durumda. Bu anlamda da misafirlerimiz geldiğinde burada tarihi, kültürü, o duyguyu, hissiyatı hissedebilecek şekilde tünellerimiz açıldı. Artık misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Eğil'deki antik tüneller turizme kazandırıldı - 4

"LEVHALARI ASTIK, MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAMAYA HAZIRIZ"

Kalede kazı çalışmalarının profesyonel ekip tarafından yürütüldüğünü belirten Hülür, kalenin her noktasında çeşitli odalar, gizli tünellerin olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Hülür, "Levhalarımızı astık, ışıklandırma çalışmaları son duruma geldi. Şu an hem gece hem de gündüz misafirlerimizi ağırlayacak durumdayız" ifadelerini kullandı.

Eğil'deki antik tüneller turizme kazandırıldı - 5

"TÜNELLER BURANIN SAVUNMA ANLAYIŞINI ORTAYA KOYUYOR"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Vecihi Özkaya da kalenin doğal savunma imkanına sahip bir kayalık üzerine kurulduğunu söyledi.

Kaledeki savunma mantığını, yapılanmayı, mimariyi çözmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Özkaya, şunları kaydetti:

"Öncelikle tüneller olarak adlandırdığımız gizli dehlizlerde boşaltma çalışması yaptık. Tünellerde elde ettiğimiz veriler bizi 3'üncü bine kadar götüren seramik kalıntılarıyla karşılaştırdı. Bu bakımdan tüneller işçilik, düzenleme ve sonradan yapılan ilaveler nedeniyle kalenin tarihi konusunda bazı bilgiler veriyor. Tüneller buranın savunma anlayışını ve önemini ortaya koymuştur. Eğil Kalesi'nin konumlandığı yer itibarıyla savunmaya elverişli olması gerekir. Yaklaşık 120 metre yükseklikteki bir kayalık platform üzerine kurulmuş. 120 metrelik platformdan tabana inmek için gizli tüneller kullanılmaktadır."

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