Eğil'deki antik tüneller turizme kazandırıldı

Peygamber mezarları, Kralkızı Baraj Gölü, su sarnıçları ve tarihi yapısıyla ilgi gören Diyarbakır Eğil'deki kalede Kaymakamlık ve belediyenin girişimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle iki yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Üç tarafı derin vadilerle çevrili, bir tarafı ise oyularak yekpare kaya üzerine oturtulan Eğil Kalesi'nde, Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vecihi Özkaya başkanlığında yürütülen kazı ile kaledeki 4 antik tünelin gün yüzüne çıkarılması için de çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda restorasyon çalışmalarının tamamlandığı iki tünel ziyarete açıldı. Diğer iki tünelde çalışmalar devam ediyor.