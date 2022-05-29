Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları

"YURT DIŞINDAN TURİSTLER GELİYOR"

Ceylan, yurt dışından birçok turistin gelip alanı gezdiğini söyleyerek, "Meksika, İtalya ve Japonya'dan misafirler ağırladık. Karavan kültürünün artmasıyla böyle yerler daha çok tercih ediliyor. Kamp alanlarımız olduğu için gelip kalabiliyor, günübirlik geziler yapabiliyorlar. Hafta sonu yerli 400-500, yabancı 100-200 kişiyi ağırlıyoruz" diye konuştu.