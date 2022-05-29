Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları

Haberler - Anadolu Ajansı | 29.05.2022 - 16:30
Erzurum kent merkezine 94 kilometre mesafede Narman ilçesinde bulunan Narman Peribacaları, kırmızı toprağı ve jeolojik yapısıyla dikkat çekiyor.
Son dönemde Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesince gerçekleştirilen projeyle peribacalarının turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalar yürütülüyor.
Yürüyüş yolları ve kameriyeler ile yakınındaki bölgede restoran bulunan peribacalarına gelenlere yönelik yakın zamanda ATV ve bisiklet turları ile atlı safari de düzenlenecek.
Peribacalarının tanıtımı için yürütülen çalışmalarla ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.
Narman Peribacaları Tesis Müdürü Yaren Ceylan, havaların ısınmasıyla peribacalarına gelenlerin sayısında artış olduğunu söyledi.
Peribacalarının kentin önemli turizm alanlarından biri olduğunu belirten Ceylan, "Baharın gelişiyle buraya gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış oldu. Bunun en önemli etkenlerinden biri Erzurum'daki kültür değerlerinin fazlalaşması” dedi.
Ceylan, yurt dışından birçok turistin gelip alanı gezdiğini söyleyerek, "Meksika, İtalya ve Japonya'dan misafirler ağırladık. Karavan kültürünün artmasıyla böyle yerler daha çok tercih ediliyor. Kamp alanlarımız olduğu için gelip kalabiliyor, günübirlik geziler yapabiliyorlar. Hafta sonu yerli 400-500, yabancı 100-200 kişiyi ağırlıyoruz" diye konuştu.
Narman Peribacalarını gezmeye gelen bir ziyaretçi de, "Tüm vatandaşlarımıza ve fotoğraf tutkunlarına tavsiye ediyorum. Bir doğa harikası, havası çok güzel, insanın gezdikçe gezesi geliyor” şeklinde konuştu.
İşte Narman Peribacaları'ndan renkli görüntüler...