Esra Gezginci Esrarengiz Azerbaycan’ın yeni bölümünde Şuşa, Füzuli ve Ağdam’ı ziyaret ediyor

Doğal bir plato olan Şuşa temiz havasının yanı sıra şifalı suları ile birlikte bir sağlık kenti olarak da ün salmış.

Şuşa, eskisi gibi bir açık hava müzesi olacağı günleri iple çekiyor…

İ.İ: Bu şehir baştan sona bir mucize diyebilirim. Sihirli bir şehirdir.

Doğru söylüyorsunuz. Burası açık hava müzesi gibi. İsmayil Bey, bu ev kimindi peki?

İ.İ: Bu da bir tüccarın eviydi. Hacı Memmedin’in eviydi. 19.yüzyılda inşa edilmişti. Bunun da kendine has, çok güzel bir mimarisi vardır. Bakın, büyük bir kapısı var. O dönemde at arabasının içeri girmesi için kapılar büyük yapılıyordu. Yani at arabası içeri giriyormuş. Diğer tarafta da insanların giriş-çıkışı için ayrı bir kapı vardı.

Yine aslında garaj gibi kullanılmış.

İ.İ: Garaj gibi, evet. Binanın içinde. Arkada gördüğünüz Aşağı Gövher Ağa Mescidi. Kerpiçlerin üzerindeki renkli motiflerde “Allah” kelimesi yazıyor. Minarenin her yerinde Allah yazıyor. Bu bina da restore edilecek, Allah izin verirse. Renkleri soluk. Doğal renklerine kavuşturulup, orijinali gibi olacak. Baktığınızda her tarafı çok güzel.