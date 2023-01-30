Esra Gezginci Esrarengiz Azerbaycan’ın yeni bölümünde Şuşa, Füzuli ve Ağdam’ı ziyaret ediyor

Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa tarihi yapılarıyla adeta bir açık hava müzesi.

18. yüzyılın ortalarında İran ve Azerbaycan’da merkezi devletin yıkılmasından sonra, Azerbaycan topraklarında sayıları 10’u bulan bağımsız hanlıklar ortaya çıkmaya başladı. Ve bunlardan biri de 1747’de kurulan Karabağ hanlığıydı. Hanlıklar, sürekli birbiriyle savaş halinde olduğu için kentlerin savunması büyük önem kazandı. Karabağ hanlığı, aynı zamanda güneyden gelen Kaçarlar saldırısına da maruz kaldığı için, bu önem daha da arttı. Karabağ hanlığının merkezi olarak kurulan Şuşa kenti ise, bu şehirler arasında tartışmasız en stratejik konuma sahip olanı.

MUCİZE ŞEHİR ŞUŞA

Burası inanılmaz etkileyici bir yer. Ben şimdi tabii yıkık bir halde görsem de, onların böyle eski hallerini canlandırdığım zaman muhteşemmiş. Burası normal bir sokak aslında, değil mi? 17 mahalleden biri.

İsmayıl İsmayılov: Sıradan bir mahalle. Burası 17 mahalleden biri. Mahallelerin hepsi böyle güzel. Bu şehrin harap olmuş hâli bile güzel.