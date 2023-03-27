Finlandiya 'mutluluk turizmi'ne başladı: Nasıl mutlu olunacağını öğretecek

DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKESİ

Son birkaç yıl salgın, savaş ve ekonomik zorluklar nedeniyle tüm dünya için zor geçti ve pek çok ülke vatandaşı mutlu hissetmek için çabaladı. Ancak Finlandiya, dünyanın en mutlu ülkesi unvanını altı yıl boyunca üst üste korudu.

İskandinav ülkesi, Birleşmiş Milletler'in, ulusların ortalama geliri, zihinsel ve fiziksel sağlığı, özgürlüğü ve daha fazlasını inceleyen 2023 Dünya Mutluluk Raporu'nda birinci oldu.

Finliler, tüm bu mutluluk meselesi söz konusu olduğunda gerçekten ne yaptıklarını biliyor gibi görünüyor. Şimdi bu, dünyanın en mutlu ülkesi, nihayet gizli neşe tarifini paylaşacağını duyurdu.