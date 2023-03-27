Finlandiya 'mutluluk turizmi'ne başladı: Nasıl mutlu olunacağını öğretecek

Son birkaç yıl salgın, savaş ve ekonomik zorluklar nedeniyle tüm dünya için zor geçti ve pek çok ülke vatandaşı mutlu hissetmek için çabaladı. Ancak Finlandiya, dünyanın en mutlu ülkesi unvanını altı yıl boyunca üst üste korudu.
İskandinav ülkesi, Birleşmiş Milletler'in, ulusların ortalama geliri, zihinsel ve fiziksel sağlığı, özgürlüğü ve daha fazlasını inceleyen 2023 Dünya Mutluluk Raporu'nda birinci oldu.
Finliler, tüm bu mutluluk meselesi söz konusu olduğunda gerçekten ne yaptıklarını biliyor gibi görünüyor. Şimdi bu, dünyanın en mutlu ülkesi, nihayet gizli neşe tarifini paylaşacağını duyurdu.
Finlandiya’nın resmi turizm ofisi, dört günlük bir ücretsiz gezide ‘Fin usulü neşe’nin inceliklerini paylaşacak. Ülkenin resmi turizm ofisi Visit Finland, 12-15 Haziran tarihlerinde ‘seyahat masraflarından, özel derslere her şeyin ücretsiz olduğu’ bir gezi düzenlediğini duyurdu
Finlandiya, lüks Kuru Resort'ta on kişiye tamamen ücretsiz olarak dört günlük bir Mutluluk Ustalık Sınıfı hizmeti sunuyor.
Katılımcılar, her biri kendi özel spa ve saunasına sahip, çam ormanları ve doğal manzaralarla çevrili villalarda kalacaklar.
18 yaşını doldurduysanız, İngilizce biliyorsanız ve bu dört günün Visit Finland tarafından kayda alınıp çeşitli mecralarda kullanılmasını kabul ediyorsanız mutluluk sınıfına gitmek için bir şansınız var.
Visit Finland, başvuru için gerekli koşulları web sitesinde yayınladı. Katılmak isteyenler, sosyal medya yarışmasını tamamlamadan önce Find Your Inner Finn web sitesinde çevrimiçi başvuruda bulunuyor.
Tek yapmanız gereken, Instagram veya TikTok'ta, sizi gizliden gizliye bir Fin olabileceğinize inandıran ve neden bu ustalık sınıfına katılmak istediğinizi açıklayan, #FindYourInnerFinn ve #VisitFinland hashtag'leriyle paylaşılan bir içerik oluşturmak. Bu koşulu tamamlamak için son tarih, 2 Nisan.