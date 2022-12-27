Gölcük Tabiat Parkı'ndan kar manzaraları

13 kilometre uzaklıkta, Ankara ile İstanbul'un tam ortasında bulunan Gölcük, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda dün kar yağışı etkili oldu.
Bolu'da çam ormanlarının arasındaki doğa harikası park kar yağışı ile beyaza büründü.
Hafta içi olması sebebiyle tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, doğanın keyfini çıkardı.
Çevresi çam ormanlarıyla kaplı doğa harikası, kış aylarında kar yağışıyla daha da güzelleşirken, ziyaretçiler hayran kaldı.
İşte beyaza bürünen Gölcük Parkı'ndan görüntüler...