Gölcük Tabiat Parkı'ndan kar manzaraları

Bolu'da doğal güzelliğiyle turislerin ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı ile beyaza büründü.

Gölcük Tabiat Parkı'ndan kar manzaraları - 1

13 kilometre uzaklıkta, Ankara ile İstanbul'un tam ortasında bulunan Gölcük, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri.

Gölcük Tabiat Parkı'ndan kar manzaraları - 2

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda dün kar yağışı etkili oldu.

Gölcük Tabiat Parkı'ndan kar manzaraları - 3

Bolu'da çam ormanlarının arasındaki doğa harikası park kar yağışı ile beyaza büründü.

Gölcük Tabiat Parkı'ndan kar manzaraları - 4

Hafta içi olması sebebiyle tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, doğanın keyfini çıkardı. 

Gölcük Tabiat Parkı'ndan kar manzaraları - 5

Çevresi çam ormanlarıyla kaplı doğa harikası, kış aylarında kar yağışıyla daha da güzelleşirken, ziyaretçiler hayran kaldı.

İşte beyaza bürünen Gölcük Parkı'ndan görüntüler...

Gölcük Tabiat Parkı'ndan kar manzaraları - 6
Gölcük Tabiat Parkı'ndan kar manzaraları - 7
Gölcük Tabiat Parkı'ndan kar manzaraları - 8

N-LIFE HABERLERİ

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