Hasankeyf'teki tarihi mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı
Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan Hasankeyf'te, Yamaç Külliyesi çevresinde bulunan mağaraların korunması ve turizme kazandırılması sağlanacak.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yerleşkedeki binlerce yıllık mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.
Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan Hasankeyf'te, Yamaç Külliyesi çevresinde bulunan mağaraların korunması ve turizme kazandırılması sağlanacak.