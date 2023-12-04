Hasankeyf'teki tarihi mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

Kusen, şöyle konuştu:



"6 bin mağarayı geleceğe miras olarak bırakmamız lazım. Bu tarihi kültürel zenginliği ekonomiye de kazandırmak gerekiyor. Kale bölgesinde 3 bin mağaramız var. Roma döneminin en görkemli kalesidir burası. Kalede ayrıca cami, kilise, saraylar gibi çok sayıda yapı da var. Bu bölgede 3 bin mağaranın da turizme açılmasıyla ilgili çalışma yapılması elzemdir."