Hatay'ın müze ve ören yerlerini yılın ilk yarısında 202 bin kişi gezdi

"İSPANYA, AMERİKA VE ÖZELLİKLE KORE'DEN ZİYARETÇİ GELİYOR"

Kente gelenlerin ziyaret ettiği yerlerin başında Hatay Arkeoloji Müzesi'nin geldiğini aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Müzemiz, 10 bin metrekarelik bir alana sahip ve 3 bin 500 metrekarelik mozaik sergileme alanıyla dünyanın en büyük mozaik müzesidir. Mozaiklerimiz Roma dönemi villalarının, palestraların ve resmi kurumların tabanlarında bulunan mozaiklerdir. Müzemize çok sayıda ziyaretçi geliyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle ziyaretçi sayımız ilk 6 ayda 20 bin olmasına rağmen bu yıl 96 bin oldu. Anadolu'nun tüm bölgelerinden gelen çok sayıda kişi müzemizi ziyaret ediyor. Özellikle hafta sonları bir ziyaretçi patlaması yaşanıyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. İspanya, Amerika ve özellikle Kore'den ziyaretçi geliyor. Bu kadim, güzel mozaikleri görmeleri için şehrimize tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Yıl sonuna kadar müzemizi 250 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz."