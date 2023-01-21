'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında

110 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Fethiye'de kış aylarında da havanın çok güzel olduğunu ve tatil yapmaya imkan verdiğini vurgulayan Karaman, "Ölüdeniz'e yakın noktada bulunan Kayaköy, barındırdığı eserlerle önemli bir ören yeri. Kayaköy geçen yıl 110 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Kayaköy kış aylarında da gizlemli, mistik dokusuyla görülmesi gereken bir yer" dedi.