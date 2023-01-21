'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında

Muğla'daki 'Hayalet köy' tarihi yapıları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerden ilgi görüyor.

'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 1

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 100 yıl önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan ve kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan Kayaköy, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 2

100 YIL ÖNCE TERK EDİLDİ

Geçen yıl ağırladığı 110 bin 604 misafirle Muğla'da en çok ziyaretçi ağırlayan ören yeri unvanına sahip Kayaköy'de yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor. 100 yıl önce terk edilen "hayalet köy"deki tarihi yapılar, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 3

Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle bölge halkının ekonomisinin canlanmasını da sağlayan Kayaköy, yaz aylarının yanı sıra kışın bölgede etkili olan sisle farklı güzelliğe bürünüyor.

'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 4

Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, AA muhabirine, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

İlçede karada, denizde ve havada farklı turizm etkinliklerinin yapılabildiğini dile getiren Karaman, Fethiye'nin Ölüdeniz, Göcek gibi önemli turizm bölgelerine sahip olduğunu belirtti.

'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 5

110 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Fethiye'de kış aylarında da havanın çok güzel olduğunu ve tatil yapmaya imkan verdiğini vurgulayan Karaman, "Ölüdeniz'e yakın noktada bulunan Kayaköy, barındırdığı eserlerle önemli bir ören yeri. Kayaköy geçen yıl 110 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Kayaköy kış aylarında da gizlemli, mistik dokusuyla görülmesi gereken bir yer" dedi.

'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 6

Karaman, bölgenin tarihi anlamda çok zengin olduğunu, birçok noktanın kesin korunacak hassas alan ilan edildiğini dile getirdi..

'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 7

Kayaköy ile ilçedeki diğer ören yerlerini korumaya ve tanıtmaya devam edeceklerini belirten Karaman, herkesi kültürel mirasları görmeleri için ilçeye davet etti.

'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 8

5 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Bir tepenin yamacına kurulmuş, Rumların döneminden kalma Kayaköy'ün geçmişi, milattan önce 3000'lere kadar uzanıyor. Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılındaki mübadele anlaşmasıyla terk edilen ve Türklerin yaşamaya başladığı köy, 1957'deki Fethiye depreminden etkilenmişti. Bölgedeki evlerin hasar görmesinin ardından köydeki yerleşik yaşam da sona ermişti.

'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 9

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kayaköy Ören Yeri olarak turizme kazandırılan köy, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İşte 'Hayalet köy'den görüntüler...

'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 10
'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 11
'Hayalet köy' ziyaretçilerin ilgi odağında - 12

N-LIFE HABERLERİ

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