Herkes için farklı bir Kars

Soğuk havaya rağmen, kış aylarında, karların bembeyaz bir örtüyle kapladığı Kars’ı ziyaret etmek ayrı bir keyif. Doğaseverler Kars’ta donmuş Çıldır Gölü’nde buzda sarıbalık avlamak, kızaklı at turuna katılmak, sarıçam ormanlarında yürüyüşler yaparak hala canlı olan yaban hayatın tadını çıkarmak gibi şanslara sahip oluyor. Ayrıca her yıl Şubat ayında, Çıldır Gölü’nde Altın At Kış Festivali düzenlenerek ata sporumuz ciritin yaşatılması için etkinlikler düzenleniyor.