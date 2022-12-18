Herkes için farklı bir Kars

Kars kış tatillerinin vazgeçilmez destinasyonlarından biri ve seyahatseverlere gastronomiden tarihe, kayak tatilinden kültür turlarına kadar farklı alternatif sunuyor. Son yıllarda ünü iyice artan ve bilet bulmak güçleşen Doğu Ekspresi de her tatil zevkine uygun deneyimler sunan Kars’ı birçok insanın gözdesi haline getirdi. Sarıçam ormanlarıyla doğaseverlerin, peynir başta olmak üzere bölgeye has lezzetleriyle gurmelerin, Sarıkamış’ın benzersiz pistleriyle kayak tutkunlarının cazibe merkezi olan kent, Rus ve Osmanlı mimarisinin en güzel örnekleriyle bezenmiş caddeleri ve tarihi yapılarıyla kültür turlarına ilgi gösteren tatilcileri de büyülüyor.
Soğuk havaya rağmen, kış aylarında, karların bembeyaz bir örtüyle kapladığı Kars’ı ziyaret etmek ayrı bir keyif. Doğaseverler Kars’ta donmuş Çıldır Gölü’nde buzda sarıbalık avlamak, kızaklı at turuna katılmak, sarıçam ormanlarında yürüyüşler yaparak hala canlı olan yaban hayatın tadını çıkarmak gibi şanslara sahip oluyor. Ayrıca her yıl Şubat ayında, Çıldır Gölü’nde Altın At Kış Festivali düzenlenerek ata sporumuz ciritin yaşatılması için etkinlikler düzenleniyor.
Kars şehrinin yaklaşık 50 km dışında yer alan Bayraktepe kayak merkezi, her seviyeye uygun geniş pist alternatifleriyle kayak ve snowboard tutkunlarını kendine çekiyor. Etrafı çam ormanlarıyla kaplı pistlerde kayarken mis gibi orman ve dağ havasını içinize çekebildiğiniz Sarıkamış, 2634 metrelik yüksekliğiyle enfes bir manzara da sunuyor.
1900’lerin başında Rus işgalinde kalan Boğatepe köyü, o dönemde bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Malakanların diyarıydı. 1910’da köyü İsviçreli bir peynir üreticisinin ziyaret etmesiyle bugün damak tadına düşkün herkesin yakından tanıdığı Kars Gravyeri de doğmuş oldu. Boğatepe’nin yerlileri, Malakanlar’dan devraldıkları geleneği sürdürerek bu enfes lezzetin üretimine devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda faaliyete geçirdikleri Peynir Müzesi ile Kars Gravyeri’nin hikayesini ziyaretçilerle paylaşıyorlar. Gastronomi Kars’ın meşhur gravyerini tatmanın yanı sıra kaz suyuna bulgur, hangel, kaz budu, elma kompostosu gibi yöreye özel daha pek çok lezzeti deneyimleme fırsatını yakalıyor.
Kars şehri, yıllar içinde kentte yaşamış birçok farklı kültürün izlerini taşıdığından, tarih ve kültür gezisi yapmak isteyenler için de birbirinden zengin alternatifler sunuyor. Zamanında Anadolu’ya geçiş kapısı olarak inşa edilmiş Ani Harabeleri, 1153 yılına tarihlenen ve muhteşem bir şehir manzarası sunan Kars Kalesi, Rusların kente hakim olduğu dönemde inşa edilmiş olan, bir zamanlar askeri baloların düzenlendiği Katerina Köşkü, günümüzde “Aşıklar Gecesi” etkinliklerine ev sahipliği yapan ünlü şair Namık Kemal’in doğup büyüdüğü ev ve daha nice yapı, mimari güzellikleri ve taşıdıkları öykülerle ziyaretçileri tarihte bir gezintiye çıkarıyor.
Kars şehrini gezerken, Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Ebu’l Hasan-ı Harakani Türbesi, Kale İçi ve Sukapı mahallelerini birleştiren Taş Köprü ve Sarıkamış’ta Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan facianın anısına inşa edilen anıtlar da öncelikle ziyaret edilmesi gereken mekanlar arasında.
Kaynak: Brandlifemag