Herkes için farklı bir Kars

Kars şehri, yıllar içinde kentte yaşamış birçok farklı kültürün izlerini taşıdığından, tarih ve kültür gezisi yapmak isteyenler için de birbirinden zengin alternatifler sunuyor. Zamanında Anadolu’ya geçiş kapısı olarak inşa edilmiş Ani Harabeleri, 1153 yılına tarihlenen ve muhteşem bir şehir manzarası sunan Kars Kalesi, Rusların kente hakim olduğu dönemde inşa edilmiş olan, bir zamanlar askeri baloların düzenlendiği Katerina Köşkü, günümüzde “Aşıklar Gecesi” etkinliklerine ev sahipliği yapan ünlü şair Namık Kemal’in doğup büyüdüğü ev ve daha nice yapı, mimari güzellikleri ve taşıdıkları öykülerle ziyaretçileri tarihte bir gezintiye çıkarıyor.