İlham verici seyahat sözleri

Haberler | 05.06.2018 - 14:54 - Son Güncelleme : 26.08.2022 - 14:00
"Öğrenmek istiyorsan seyahat etmelisin" Mark Twain
"Seyahat, gençlerde eğitimin, yaşlılarda da görgünün bir parçasıdır" Francis Bacon
"Uzaklara gitmek, denizler, sınırlar, ülkeler, inançlar aşmak fırsatı çıktığı zaman hiç duraksama" Amin Maalouf
"Hiçbir şey zekayı seyahat etmek kadar geliştirmez" Emile Zola
"Başarı bir seyahattir. Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil. Mutlu olmanın zamanı bugündür, yarın değil" Epiktetos
"Güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da; onu içimizde taşımıyorsak asla bulamayız" Ralph Waldo Emerson
"Çok yaşayan çok bilmez, çok gezen çok bilir" Türk Atasözü
"Yolculuk bizi kendimize geri getirir" Albert Camus
"Seyahat etmek, hayal gücümüzü gerçeklerle dengeler ve bazı şeylerin nasıl olduğunu düşünmek yerine onları görmemizi sağlar" S. Johnson
"Seyahat insanın dünyasını genişletir" Malcom X
"Dünyayı dolaşın. Görebileceğiniz bütün rüyaların en muhteşemi!" Ray Bradbury
"Seyahat etme mikrobu size bir defa bulaştıktan sonra artık tedavisi yoktur. Hayatımın sonuna kadar bu mikropla mutlu bir şekilde yaşayacağımı bilmek çok güzel bir duygu!" Michael Palin
"Gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder" Goethe
"Seyahat için yaptığın yatırım kendin için yaptığın en iyi yatırımdır" Matthew Karsten
"Gözlem yapmayan bir gezgin kanatsız bir kuş gibidir" Moslih Eddin Saadi
"Her şey kötüye gittiğinde kendine bir tatil ısmarla" Betty Williams
"Ne kadar uzağa gidersem kendime o kadar çok yakınlaşıyorum" Andrew McCarthy
"Gezmek insanı alçakgönüllü yapar. Dünyada aslında ne kadar da küçük bir yer kapladığımızı görmüş oluruz" Gustave Flaubert
"Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir" Anonim
"Bir yolculuğun en iyi ölçüsü katettiğin kilometreler değil, yolculuk sırasında edindiğin arkadaşlardır" Tim Cahill
"Hayat ya cesur bir mecaradır ya da hiçbir şey!" Helen Keller
"Gezmek yaşamaktır" Hans Christian Andersen
"Hayat bir kitaptır ve gezip görmeyenler hep aynı sayfayı okur" St. Agustine
"Yaşa, seyahat et, maceraya atıl, şükret ve asla pişman olma" Jack Kerouac
"Çok yaşayan çok görür, çok gezen daha çok görür" Arap atasözü
"Macera tehlikeli sanıyorsan, rutini dene; öldürücüdür" Paulo Coelho
"Uzaklara gittikten sonra tamamen değişmiş biri olarak dönmek gerçek bir mucize" Kate Douglas Wiggin
"Gittiğin yerlerden sadece yeni hatıralar al ve sadece ayakizlerini bırak" Chief Seattle
"Yol üstünedeki çukurlara endileşelenmek yerine seyahatin tadını çıkarmaya bak" Fitzhugh Mullan
"Sadece gezen yeni yollar keşfeder" Norveç atasözü
"Turistler nereye gittiklerini, gezginler nereye gideceklerini bilemezler" Paul Theroux
"Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez" Andre Gide
"Yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz" Anonim
"Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil" Epiktetos
"Seyahat etmek sana tolere etmeyi öğretir" Benjamin Disraeli
"Dünyanın diğer yarısında ay ışığını gördükten sonra ben eski ben değilim" Mary Anne Radmacher
"Mesele son durağının neresi olduğu değil, nasıl anıların ve yaşanmışlıkların olduğudur!" Penelope Riley
"Gezmek ve yer değiştirmek akla yeni bir dinçlik getirir" Seneca
"Nereye gittiğini bilmiyorsan, her yol seni oraya götürür" Lewis Carroll
"Yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz" Anonim
"Senede bir defa daha önce hiç görmediğin bir yere git" Dalai Lama
"Hızlı ve hafif bir şekilde seyahat etmek istiyorsan, bütün düşmanlıklarını, kıskançlıklarını, bencellik ve korkularını geride bırakıp yola hafif bir şekilde çıkmalısın" Cesare Pavese
"Kişi bir yere gitmek için değil yeni şeyler görmek için yola çıkar" Henry Miller
"Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir" Paulo Coelho
"Dünyadaki yüzbin şehrin her birinde güneş benzersiz şekilde batıyor. Sadece bir defa buna şahit olmak için seyahat etmeye değer" RyuMurakami
"Gezmek bir zamanlar insan ve evren arasında var olan uyumu tekrar kurar" Anatole France
"Yeni bir dil konuşmak, yeni bir dünyanın ve kültürün kapılarını açmaktır" Frantz Fanon
"Yolculuk önce seni sözsüz bırakır sonra da iyi bir hikaye anlatıcısına dönüştürür" Ibn Battuta
"Gezmek yaşamaktır" Hans Christian Andersen
"Seyahatin önündeki tek engel kapının eşiğidir" Bosna Atasözü
"İyi bir gezginin sabit planı ve varmaya niyeti yoktur" Lao Tzu
"Ön yargı, taassup ve dar görüşlülüğün en iyi tedavisi seyahattir" Mark Twain
"Evde oturan erken ölür" Çingene atasözü
"Her gezen kaybolmaz" J.R.R Tolkien
"Yolculuğa çıkmak her bedele ve fedakarlığa değer" Elizabeth Gilbert
"Mektebi bitirir bitirmez evlenip de mobilyacı gezeceğinize dünyayı gezin!" Prof. Dr. İlber Ortaylı