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İlham verici seyahat sözleri

Haberler | 05.06.2018 - 14:54 - Son Güncelleme : 26.08.2022 - 14:00

Seyahat etmek bir tutkudur. İşte dünyaca ünlü şairler, filozoflar ve yazarlardan içinizdeki tutkuyu fazlasıyla ateşleyecek, tüm zamanların en çok ilham veren seyahat sözleri...

İlham verici seyahat sözleri - 1

"Öğrenmek istiyorsan seyahat etmelisin" Mark Twain

İlham verici seyahat sözleri - 2

"Seyahat, gençlerde eğitimin, yaşlılarda da görgünün bir parçasıdır" Francis Bacon

İlham verici seyahat sözleri - 3

"Uzaklara gitmek, denizler, sınırlar, ülkeler, inançlar aşmak fırsatı çıktığı zaman hiç duraksama" Amin Maalouf

İlham verici seyahat sözleri - 4

"Hiçbir şey zekayı seyahat etmek kadar geliştirmez" Emile Zola

İlham verici seyahat sözleri - 5

"Başarı bir seyahattir. Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil. Mutlu olmanın zamanı bugündür, yarın değil" Epiktetos

İlham verici seyahat sözleri - 6

"Güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da; onu içimizde taşımıyorsak asla bulamayız" Ralph Waldo Emerson

İlham verici seyahat sözleri - 7

"Çok yaşayan çok bilmez, çok gezen çok bilir" Türk Atasözü

İlham verici seyahat sözleri - 8

"Yolculuk bizi kendimize geri getirir" Albert Camus

İlham verici seyahat sözleri - 9

"Seyahat etmek, hayal gücümüzü gerçeklerle dengeler ve bazı şeylerin nasıl olduğunu düşünmek yerine onları görmemizi sağlar" S. Johnson

İlham verici seyahat sözleri - 10

"Seyahat insanın dünyasını genişletir" Malcom X

İlham verici seyahat sözleri - 11

"Dünyayı dolaşın. Görebileceğiniz bütün rüyaların en muhteşemi!" Ray Bradbury

İlham verici seyahat sözleri - 12

"Seyahat etme mikrobu size bir defa bulaştıktan sonra artık tedavisi yoktur. Hayatımın sonuna kadar bu mikropla mutlu bir şekilde yaşayacağımı bilmek çok güzel bir duygu!" Michael Palin

İlham verici seyahat sözleri - 13

"Gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder" Goethe

İlham verici seyahat sözleri - 14

"Seyahat için yaptığın yatırım kendin için yaptığın en iyi yatırımdır" Matthew Karsten

İlham verici seyahat sözleri - 15

"Gözlem yapmayan bir gezgin kanatsız bir kuş gibidir" Moslih Eddin Saadi

İlham verici seyahat sözleri - 16

"Her şey kötüye gittiğinde kendine bir tatil ısmarla" Betty Williams

İlham verici seyahat sözleri - 17

"Ne kadar uzağa gidersem kendime o kadar çok yakınlaşıyorum" Andrew McCarthy

İlham verici seyahat sözleri - 18

"Gezmek insanı alçakgönüllü yapar. Dünyada aslında ne kadar da küçük bir yer kapladığımızı görmüş oluruz" Gustave Flaubert

İlham verici seyahat sözleri - 19

"Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir" Anonim

İlham verici seyahat sözleri - 20

"Bir yolculuğun en iyi ölçüsü katettiğin kilometreler değil, yolculuk sırasında edindiğin arkadaşlardır" Tim Cahill

İlham verici seyahat sözleri - 21

"Hayat ya cesur bir mecaradır ya da hiçbir şey!" Helen Keller

İlham verici seyahat sözleri - 22

"Gezmek yaşamaktır" Hans Christian Andersen

İlham verici seyahat sözleri - 23

"Hayat bir kitaptır ve gezip görmeyenler hep aynı sayfayı okur" St. Agustine

İlham verici seyahat sözleri - 24

"Yaşa, seyahat et, maceraya atıl, şükret ve asla pişman olma" Jack Kerouac

İlham verici seyahat sözleri - 25

"Çok yaşayan çok görür, çok gezen daha çok görür" Arap atasözü

İlham verici seyahat sözleri - 26

"Macera tehlikeli sanıyorsan, rutini dene; öldürücüdür" Paulo Coelho

İlham verici seyahat sözleri - 27

"Uzaklara gittikten sonra tamamen değişmiş biri olarak dönmek gerçek bir mucize" Kate Douglas Wiggin

İlham verici seyahat sözleri - 28

"Gittiğin yerlerden sadece yeni hatıralar al ve sadece ayakizlerini bırak" Chief Seattle

İlham verici seyahat sözleri - 29

"Yol üstünedeki çukurlara endileşelenmek yerine seyahatin tadını çıkarmaya bak" Fitzhugh Mullan

İlham verici seyahat sözleri - 30

"Sadece gezen yeni yollar keşfeder" Norveç atasözü

İlham verici seyahat sözleri - 31

"Turistler nereye gittiklerini, gezginler nereye gideceklerini bilemezler" Paul Theroux

İlham verici seyahat sözleri - 32

"Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez" Andre Gide

İlham verici seyahat sözleri - 33

"Yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz" Anonim

İlham verici seyahat sözleri - 34

"Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil" Epiktetos

İlham verici seyahat sözleri - 35

"Seyahat etmek sana tolere etmeyi öğretir" Benjamin Disraeli

İlham verici seyahat sözleri - 36

"Dünyanın diğer yarısında ay ışığını gördükten sonra ben eski ben değilim" Mary Anne Radmacher

İlham verici seyahat sözleri - 37

"Mesele son durağının neresi olduğu değil, nasıl anıların ve yaşanmışlıkların olduğudur!" Penelope Riley

İlham verici seyahat sözleri - 38

"Gezmek ve yer değiştirmek akla yeni bir dinçlik getirir" Seneca

İlham verici seyahat sözleri - 39

"Nereye gittiğini bilmiyorsan, her yol seni oraya götürür" Lewis Carroll

İlham verici seyahat sözleri - 40

"Yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz" Anonim

İlham verici seyahat sözleri - 41

"Senede bir defa daha önce hiç görmediğin bir yere git" Dalai Lama

İlham verici seyahat sözleri - 42

"Hızlı ve hafif bir şekilde seyahat etmek istiyorsan, bütün düşmanlıklarını, kıskançlıklarını, bencellik ve korkularını geride bırakıp yola hafif bir şekilde çıkmalısın" Cesare Pavese

İlham verici seyahat sözleri - 43

"Kişi bir yere gitmek için değil yeni şeyler görmek için yola çıkar" Henry Miller

İlham verici seyahat sözleri - 44

"Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir" Paulo Coelho

İlham verici seyahat sözleri - 45

"Dünyadaki yüzbin şehrin her birinde güneş benzersiz şekilde batıyor. Sadece bir defa buna şahit olmak için seyahat etmeye değer" RyuMurakami

İlham verici seyahat sözleri - 46

"Gezmek bir zamanlar insan ve evren arasında var olan uyumu tekrar kurar" Anatole France

İlham verici seyahat sözleri - 47

"Yeni bir dil konuşmak, yeni bir dünyanın ve kültürün kapılarını açmaktır" Frantz Fanon

İlham verici seyahat sözleri - 48

"Yolculuk önce seni sözsüz bırakır sonra da iyi bir hikaye anlatıcısına dönüştürür" Ibn Battuta

İlham verici seyahat sözleri - 49

"Gezmek yaşamaktır" Hans Christian Andersen

İlham verici seyahat sözleri - 50

"Seyahatin önündeki tek engel kapının eşiğidir" Bosna Atasözü

İlham verici seyahat sözleri - 51

"İyi bir gezginin sabit planı ve varmaya niyeti yoktur" Lao Tzu

İlham verici seyahat sözleri - 52

"Ön yargı, taassup ve dar görüşlülüğün en iyi tedavisi seyahattir" Mark Twain

İlham verici seyahat sözleri - 53

"Evde oturan erken ölür" Çingene atasözü

İlham verici seyahat sözleri - 54

"Her gezen kaybolmaz" J.R.R Tolkien

İlham verici seyahat sözleri - 55

"Yolculuğa çıkmak her bedele ve fedakarlığa değer" Elizabeth Gilbert

İlham verici seyahat sözleri - 56

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