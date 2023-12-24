İstanbul'un gizli hazinesi: Çatı kiliseleri

Dünyanın dört bir yanından aldığı göçlerle birlikte, farklı milletlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir şehir haline gelen İstanbul'da birçok ibadethane açıldı.

Cami, kilise ve sinagogların yan yana yer aldığı kent, bu sayede bütün din ve kültürlere ev sahipliği yaparak "Dünya Başkenti" haline geldi. Konumu nedeniyle geçiş noktası olan şehir, zaman zaman seyahat edenlerin de soluklanma noktası oldu.