Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'ın Dicle Vadisi'nde

Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Kapadokya'nın simgesi olan balonlar Dicle Vadisi'nde havalandı.

Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'ın Dicle Vadisi'nde - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri ile kentin her noktası kültür ve sanat rotasına dönüşüyor.

Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'ın Dicle Vadisi'nde - 2

9 gün boyunca farklı etkinliklerle tüm şehri kucaklayacak festival kapsamında, "Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'dan getirilen 4 balon Dicle Vadisi'nde yükseldi.

Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'ın Dicle Vadisi'nde - 3

2 kişinin bindiği ve yaklaşık 10 dakika süren balon turunda vatandaşlar UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri'ni, tarihi İçkale'yi ve Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesini havadan görme imkanı buldu.

Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'ın Dicle Vadisi'nde - 4

Vatandaşlar Kapadokya'nın simgesi balonlarla özçekim de yaptı.

Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'ın Dicle Vadisi'nde - 5

Balon turlarının hava şartlarına göre 11 Ekim'e kadar devam edeceği öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

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