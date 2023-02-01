Karabaşlı çulha kuşu Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi

Bu türün dünya yaban hayatı açısından oldukça önemli bir dergide kapağa taşınmasının, Iğdır için de gurur kaynağı olduğunu ifade eden Şekercioğlu, "Bu kuş türü, eBird kayıtlarına baktığımız zaman teknik olarak Türkiye'nin en ender kuş türü oldu" dedi.