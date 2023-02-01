Karabaşlı çulha kuşu Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi

Iğdır'da tespit edilen karabaşlı çulha kuşu, Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara geçti.

Karabaşlı çulha kuşu Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi - 1

Kuzey Doğa Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Nehri Kuş Cenneti'ndeki kuş halkalama ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

Dünyanın en nadir kaydedilen türü olarak bilinen karabaşlı çulha kuşu, geçen yılın nisan ayında derneğin bölgede yaptığı çalışmalarda kayıt altına alındı.

Karabaşlı çulha kuşu Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi - 2

Derneğin başkanı ve Koç ile UTAH Üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun, tespit edilen kuşla ilgili hazırladığı makale ise dünyanın yaban hayatı açısından en önemli bilimsel dergileri arasında yer alan Zoology In The Middle East'da yayınlandı.

Karabaşlı çulha kuşu Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi - 3

BİLİMSEL DERGİNİN KAPAK FOTOĞRAFI OLDU

Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara geçen kuşun çekilen fotoğrafı ise derginin 2022 Aralık sayısının kapak fotoğrafı oldu.

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, bilimsel dergide yayınlanan kuşun, resmi olarak Türkiye'nin 498. türü olarak bilimsel kayda geçtiğini söyledi.

Karabaşlı çulha kuşu Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi - 4

Bu türün dünya yaban hayatı açısından oldukça önemli bir dergide kapağa taşınmasının, Iğdır için de gurur kaynağı olduğunu ifade eden Şekercioğlu, "Bu kuş türü, eBird kayıtlarına baktığımız zaman teknik olarak Türkiye'nin en ender kuş türü oldu" dedi.

Karabaşlı çulha kuşu Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi - 5

Şekercioğlu, Türkiye'deki kuş türlerinin büyük bölümünün Iğdır'da yaşadığını belirterek, Aras Nehri Kuş Cenneti'ndeki tür sayısının 316'ya ulaştığını dile getirdi.

Karabaşlı çulha kuşu Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi - 6

Ülkedeki kuş türlerinin neredeyse 3'te 2'sinin sadece 10 kilometrekarelik Aras Nehri Kuş Cenneti'nde kaydedildiğini vurgulandı.

N-LIFE HABERLERİ

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