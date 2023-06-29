Karadağ'ın ziyaretçilerine Orta Çağ esintisi yaşatan kediler kenti: Kotor

Ülkenin Podgoritsa Havalimanı (TGD) ve Tivat Havalimanı (TIV) isimli iki uluslararası havalimanı bulunuyor. THY, 12'si TGD'ye, 5'i ise TIV'a olmak üzere haftalık 17 sefer düzenliyor.

İki havalimanı içinde en yoğunu ve THY uçuşları için de iniş noktası olan TGD, şehir merkezinin 11 kilometre kadar dışında yer alıyor.