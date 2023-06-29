Karadağ'ın ziyaretçilerine Orta Çağ esintisi yaşatan kediler kenti: Kotor
Roma İmparatorluğu tarafından, M.Ö. 168'de inşa edilen Kotor, 1979'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Orta Çağ esintilerinin yanı sıra binlerce kediye ev sahipliği yapan Kotor'un dağlar ve deniz arasındaki konumundan ötürü, çok sayıda fare ve yılanın istilasına uğradığına ve "şehrin muhafızları" olarak adlandırılan kedilerin kenti koruduğuna inanılıyor.
Balkan ülkesi Karadağ'ın Kotor kenti, ziyaretçilerine Orta Çağ esintileri yaşatmasının yanı sıra binlerce kediye ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.