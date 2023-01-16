Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor

"DÜNYADA BİLE YARIŞLAR İPTAL OLUYOR"

Kar yağmamasına rağmen federasyonun faaliyet takviminde bir aksama olmadığını vurgulayan Oto, şunları ifade etti:

"Biz son süratle devam ediyoruz ama dünyada bile yarışlar iptal oluyor. Bu, doğa sporu ve içinde her şey var. Türkiye'de şimdiye kadar bizim organizasyonlarımızda bir sıkıntı yok. İnşallah faaliyetlerimiz nisan ayına kadar devam edecek. Belli ölçüde olan Erzurum, Kayseri, Sarıkamış, Uludağ ve Kartalkaya gibi 5 yerimiz var. Uludağ ve Sarıkamış da bu sene kar olmamasından çok etkilendi çünkü oralarda suni karlama sistemi yok. Buraların bir an önce suni karlama sistemine geçmesi lazım. Amacımız sezonu uzatmak değil sezona erken başlamak çünkü 15 Mart'tan sonra insanlar yaz moduna giriyor, kayakla ilgilenmiyor. Eylül ayında da kış moduna giriyorlar. Suni karlama sistemi Palandöken, Erciyes, Ergan Dağı ve Yıldız Dağı'nda turizmi canlandırıyor. Bizim özellikle 5 dağımızın 2-3'ü bu işleri bitirdi ve tam anlamıyla kar üretiyorlar. Uludağ ve Sarıkamış gibi yerlerimiz de bu karlama sistemini yaparsa turizm daha çok gelişir."