Kız kıza tatil için en güzel Avrupa şehirleri

Aşıklar şehri olarak tanımlanan Paris, kız kıza tatil yapanlar için de birçok güzellik sunuyor. Arkadaşlarınızla birlikte Eyfel Kulesi’nin en tepesine çıkıp şehrin muazzam manzarasına karşı birlikte poz verebilir, Paris kafelerinde, sanat merkezlerinde ve eğlence mekanlarında vakit geçirebilirsiniz.
Yerel halkın turistlere karşı oldukça samimi olduğu Stokholm, kız kıza seyahat edenlerin rahat edeceği bir yer. İskandinav kültürünü tanımak için bu samimi insanlarla tanışabilir ve şehre ait tüm tüyoları alabilirsiniz.
Eğer kız kıza çıktığınız tatilde sıfırlanmak ve rahatlamak istiyorsanız, İsviçre'nin tatil beldesi Bad Ragaz'ı tercih edebilirsiniz.
Gaudi ile şekillenen rengarenk şehir manzarası, Akdeniz havası, enerji dolu sokak kültürü ve lezzetli yemekleri ile Barselona en eğlenceli kız kıza rotalarından biri.
Çekya'nın başkenti Prag, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri. Bu tarihi kentte görülmesi gereken çok şeyi kız arkadaşlarınızla birlikte planlı bir rotayla keşfedebilirsiniz.
Fransız Rivierası'nda küçük bir ülke olan Monako'ya geldikten sonra buradan ayrılmak istemeyebilirsiniz.
Atlantik kıyısında, İspanya sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Fransız sayfiye kenti Biarritz, Fransız modacıların ürünlerini satan lüks butikler, şık pastaneler ve restoranlarla sizi ve arkadaşlarınızı cezbedebilir.
Modernizmle nostaljiyi bir araya getiren mimarisi, renkli sokakları ve sosyal yaşam olanakları ile siz ve kız arkadaşlarınız için harika bir tatil olanağı olacaktır.
Herkes için her şeyden biraz olan, büyüleyici ve enerjik Amsterdam, rengarenk eski evleri, kanalları, çiçeklerle bezeli köprüleri ve bisiklet yollarıyla kız kıza tatil için harika bir rota olabilir.
Birçok zıtlığı bir arada bulunduran Berlin, gencinden yaşlısına kız kıza seyahat için oldukça ideal. Tarihi mekanları, gezilecek yerleri, renkli hayatı ve eğlenceli yaşamıyla sizi yoğun bir programa sokacak.
Yunanistan'ı düşündüğünüzde, muhtemelen turkuaz sulara bakan mavi çatılı mükemmel beyaz badanalı evler hayal edersiniz. Hayalini kurduğun buysa kız arkadaşlarınızla Santorini'ye gitmelisiniz.
Roma’da kız arkadaşlarınızla yapacağınz tatilde sokak müzisyenlerini dinleyerek kahvenizi yudumlayabilir, sokakları keşfederken dondurma yiyebilir, dünyaca ünlü sanat eserlerini gözlemleyebilir ve bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.
Hvar, Hırvatistan'da Adriyatik Denizi üzerinde yer alan bir adadır. Plajları ve doğal güzellikleriyle kız kıza tatil için iyi bir seçim olabilir.
İrlanda, kız arkadaşlarınızla ziyaret edebileceğiniz yerlerden biridir. Dublin ülkenin en ikonik şehridir. Şehirde gezinmek kolaydır ve nispeten küçüktür. Bu nedenle yürüyüş için idealdir.
Avrupa’yı tek seferde fethetmek istiyorsanız rotanızı Brüksel’e çevirin. Avrupa’nın başkenti kabul edilen bu şehrin tarihi derinliği sizi derinden etkilerken çikolataları da vazgeçilmezin olacak.