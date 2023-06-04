Korugöl manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor

Turizm şehri Düzce’ye yeni tabiat parkı kazandırıldı. Manzarası ve doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Korugöl, şimdiden ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Korugöl manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor - 1

Düzce turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Güzeldere, Samandere, Aydınpınar şelalelerinin turizme kazandırılmasının ardından Efteni, Pürenli ve Topuk Yaylası göletlerinde de alt yapı çalışmaları tamamlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Korugöl manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor - 2

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Korugöl Tabiat Parkı için Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği ve TURSAB işbirliğinde alt yapı çalışmaları yapıldı.

Korugöl manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor - 3

Yolu açılan, göl etrafı kilit parke taşları ile güzelleştirilen Korugöl Tabiat Parkı turizme kazandırıldı.

Korugöl manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor - 4

Yaklaşık 22 hektarlık alan içerisinde 5 hektarlık gölü bulunan Korugöl tabiat parkında kayın, meşe ve gürgen ağaçları bulunurken, foto safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık ve trekking alanları da bulunuyor.

Korugöl manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor - 5

Doğa güzelliği ve manzarasıyla kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor.

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