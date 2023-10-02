Kuzey Makedonya’daki Otomobil ve Etno Müzesi ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
Kuzey Makedonya’nın güneyindeki Manastır şehrinin yakınlarında bulunan Otomobil ve Etno Müzesi "Filip", ziyaretçilerine zamanda yolculuk fırsatı sağlıyor.
Kuzey Makedonya’nın güneyindeki Manastır şehrinin yakınlarında bulunan Otomobil ve Etno Müzesi "Filip", ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Manastır'ın merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Krklino köyünde yer alan müzede sergilenen klasik otomobil, motor, bisiklet ve çeşitli araç gereçler, turistler ve yerli halkın ilgisini çekiyor.