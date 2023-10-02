Kuzey Makedonya’daki Otomobil ve Etno Müzesi ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

EN ESKİ OTOMOBİL: 1953 MODEL SİMCA ARİANE

Aldığı ilk otomobilin en çok sevdiği 1953 model Simca Ariane olduğunu belirten Tanevski, "O dönem araba da toplamaya başladım, motor da. Şimdi 11 araba, bir minibüs ve yaklaşık 35 motora ulaştık" diye konuştu.

Simca model otomobili 500 Alman markına aldığını ve 9 bin 500 mark harcayarak bugünkü haline getirdiğini anlatan Tanevski, otomobilleri restore etmeyi "ölü bir insanı diriltmek gibi" diye nitelendirdi.

Neredeyse tüm otomobillerinin az veya çok restore edildiğini dile getiren Tanevski, Kovid-19 öncesi düğün, mezuniyet ve sünnet gibi merasimler için araçları kiraladığını ancak son dönemde durgunluk olduğunu söyledi.