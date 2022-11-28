Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı

Akdeniz iklimine sahip Lübnan, hem denize paralel şekilde uzanan "Cebel-i Lübnan" denilen yüksek dağlara hem de yaklaşık 225 kilometre uzunluğundaki bir kıyı şeridine sahip.

Lübnan'ın başta Beyrut olmak üzere Trablusşam, Sayda, Sur, Cubeyl ve Batrun gibi en büyük kentleri kıyı şeridinde yer alıyor.