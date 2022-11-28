Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı

Akdeniz iklimine sahip Lübnan, hem denize paralel şekilde uzanan "Cebel-i Lübnan" denilen yüksek dağlara hem de yaklaşık 225 kilometre uzunluğundaki bir kıyı şeridine sahip.
Lübnan'ın başta Beyrut olmak üzere Trablusşam, Sayda, Sur, Cubeyl ve Batrun gibi en büyük kentleri kıyı şeridinde yer alıyor.
Kış mevsiminin neredeyse başladığı ülkede, Cebel-i Lübnan'ın yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı. Kış sporları ile meşhur bölgede işletmeler kayak sezonu için hazırlık yapıyor.
Dağda kış mevsimini yaşayan Lübnanlılar, sadece birkaç kilometre aşağıya indiklerinde denize girip sıcak suyun tadını çıkarabiliyor.
Derin bir ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da halkın hafta sonu yapabileceği en ucuz ve en eğlenceli aktivite kar manzaralı Beyrut sahilinde yüzdükten sonra karlı dağlara karşı güneşlenmek.
Denize girmek istemeyen Lübnanlılar ise uzun sahil boyunca yazlık kıyafetleriyle yürüyüş yapmayı tercih ediyor.
Lübnan diasporasının önemli bir kısmı kışın oldukça çetin geçtiği Avrupa ve Kanada gibi ülkelerde yaşıyor. Özellikle emekli olan birçok Lübnanlı, kışı Avrupa ve Kanada'da geçirmek yerine ülkelerine dönmeyi veya Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor.