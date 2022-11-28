Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı

Lübnan'ın yüksek dağlarına yılın ilk karı düşerken, sahil kesiminde ise insanlar denize girip yazı yaşamaya devam ediyor.

Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı - 1

Akdeniz iklimine sahip Lübnan, hem denize paralel şekilde uzanan "Cebel-i Lübnan" denilen yüksek dağlara hem de yaklaşık 225 kilometre uzunluğundaki bir kıyı şeridine sahip.

Lübnan'ın başta Beyrut olmak üzere Trablusşam, Sayda, Sur, Cubeyl ve Batrun gibi en büyük kentleri kıyı şeridinde yer alıyor.

Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı - 2

KAYAK SEZONU İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Kış mevsiminin neredeyse başladığı ülkede, Cebel-i Lübnan'ın yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı. Kış sporları ile meşhur bölgede işletmeler kayak sezonu için hazırlık yapıyor.

Dağda kış mevsimini yaşayan Lübnanlılar, sadece birkaç kilometre aşağıya indiklerinde denize girip sıcak suyun tadını çıkarabiliyor.

Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı - 3

KAR MANZARALI BEYRUT SAHİLİNDE YÜZÜYORLAR

Derin bir ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da halkın hafta sonu yapabileceği en ucuz ve en eğlenceli aktivite kar manzaralı Beyrut sahilinde yüzdükten sonra karlı dağlara karşı güneşlenmek.

Denize girmek istemeyen Lübnanlılar ise uzun sahil boyunca yazlık kıyafetleriyle yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı - 4
Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı - 5

AVRUPA VE KANADA'DA YAŞAYAN BAZI LÜBNANLILAR KIŞ İÇİN ÜLKELERİNİ TERCİH EDİYOR

Lübnan diasporasının önemli bir kısmı kışın oldukça çetin geçtiği Avrupa ve Kanada gibi ülkelerde yaşıyor. Özellikle emekli olan birçok Lübnanlı, kışı Avrupa ve Kanada'da geçirmek yerine ülkelerine dönmeyi veya Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor.

Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı - 6
Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı - 7
Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı - 8
Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı - 9
Lübnan'ın dağlarında kışın ilk karı, sahilinde yaz sıcağı - 10

N-LIFE HABERLERİ

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