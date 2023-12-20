Manisa'da 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren MCBÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Aigai'deki 2023 kazı çalışmalarının sonuna geldik, tamamlamak üzereyiz. 2021 yılında başladığımız bu yıl bitirdiğimiz bir çalışmamız var. İsmini 'Athena Caddesi' koyduğumuz bir antik yol var. Antik yolun çalışmalarını bu yıl tamamlamış durumdayız. Bu yolun kentin ana girişlerinden biri olan Agora Caddesi kapısından geldiğinde Akropolis'e doğru sağa döndüğünü gördük. 2021 yılında yolu kazmaya başladık ve bu yolun 'Athena Kutsal' alanına kadar uzanacağını tahmin ediyorduk. 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından 'Athena Kutsal' alanına giden bu caddenin kazı çalışmalarını tamamladık ve ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.



