Manisa'da 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı
Manisa'da, 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde 3 yıllık çalışmanın ardından 'Athena Caddesi' ismi verilen antik yoldaki kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından 800 metre uzunluğundaki 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı.
Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol Kenti'nden biri olan, Yunusemre ilçesi Yuntdağı Köseler Mahallesi'ndeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde, 2023 yılı kazı çalışmalarında sona gelindi.