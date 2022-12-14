Marmara, Ege ve Akdeniz ekosistemleri gözlemlendi

"MARMARA VARSA AKDENİZ VAR, MARMARA VARSA KARADENİZ VAR"

Narcı, sözlerine "Marmara Denizi ortak bir deniz, ortak türler var, o zaman ortak kültürümüz olmalı. Yolda, üniversitelerden uzmanlarla, profesörlerle, bilim insanlarıyla röportajlar yaptık, aynı soruları sorduk. Balıkçılarla, balıkçı kooperatif başkanlarıyla bir araya geldik, onlara da aynı soruları sorduk. Bölgede çalışan STK'lere de aynısını sorduk" diyerek devam etti.

"Dedik ki 'Marmara neden önemli?' 25 uzmanın ve balıkçının ortak ifadesi şu oldu: 'Marmara varsa Akdeniz var, Marmara varsa Karadeniz var.' Yani, Akdeniz ve Ege'nin son sığınağı Marmara Denizi" diyen Narcı, Marmara'nın öneminin altını çizdi.