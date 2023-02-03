Mezopotamya'yı oluşturan iki büyük nehrin birleştiği yer: El-Kurna

Erzincan’dan doğan Fırat nehri ile Elazığ’ın Hazar Gölü’nden doğan Dicle nehri, geçtiği Türkiye, Suriye ve Irak'taki kentlere hayat veriyor.
Sümer, Babil, Asur, Akad ve Elam gibi çok eski tarihlere dayanan medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve dünya kültür medeniyetinin başlangıç noktası olan Mezopotamya, Fırat ile Dicle nehirleri arasındaki topraklarda yer almakta.
Mezopotamya'ya hayat veren Fırat ve Dicle nehirleri, Irak’ı baştan aşağıya kat ederek, Basra’nın El-Kurna ilçesinde adeta bir hamam kurnasında birleşmekte.
Nehirler burada Şatt’ül-Arap adını alarak, içinden geçtiği şehrin ismini alan Basra Körfezi’ne dökülmektedir.
İşte El-Kurna'dan görüntüler...