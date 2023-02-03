Mezopotamya'yı oluşturan iki büyük nehrin birleştiği yer: El-Kurna

Mezopotamya'ya hayat veren Fırat ve Dicle nehirleri geçtiği kentlere hayat veriyor.

Mezopotamya'yı oluşturan iki büyük nehrin birleştiği yer: El-Kurna - 1

Erzincan’dan doğan Fırat nehri ile Elazığ’ın Hazar Gölü’nden doğan Dicle nehri, geçtiği Türkiye, Suriye ve Irak'taki kentlere hayat veriyor.

Mezopotamya'yı oluşturan iki büyük nehrin birleştiği yer: El-Kurna - 2

Sümer, Babil, Asur, Akad ve Elam gibi çok eski tarihlere dayanan medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve dünya kültür medeniyetinin başlangıç noktası olan Mezopotamya, Fırat ile Dicle nehirleri arasındaki topraklarda yer almakta.

Mezopotamya'yı oluşturan iki büyük nehrin birleştiği yer: El-Kurna - 3

Mezopotamya'ya hayat veren Fırat ve Dicle nehirleri, Irak’ı baştan aşağıya kat ederek, Basra’nın El-Kurna ilçesinde adeta bir hamam kurnasında birleşmekte.

Mezopotamya'yı oluşturan iki büyük nehrin birleştiği yer: El-Kurna - 4

Nehirler burada Şatt’ül-Arap adını alarak, içinden geçtiği şehrin ismini alan Basra Körfezi’ne dökülmektedir.

İşte El-Kurna'dan görüntüler...

Mezopotamya'yı oluşturan iki büyük nehrin birleştiği yer: El-Kurna - 5
Mezopotamya'yı oluşturan iki büyük nehrin birleştiği yer: El-Kurna - 6
Mezopotamya'yı oluşturan iki büyük nehrin birleştiği yer: El-Kurna - 7

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