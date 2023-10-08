Muğla'nın güzellikleri Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dünyaya tanıtılacak
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca düzenlenecek 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Muğla'daki etaplarında dünyaca ünlü bisikletçiler, turizm merkezlerinde pedal çevirecek.
Fethiye-Babadağ, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Bodrum ve Bodrum Selçuk etapları ile 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (Tour of Türkiye) ev sahipliği yapacak Muğla'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra masmavi koyları 19 dilde 190 ülkede milyonlarca insana ulaşacak.
Akdeniz ve Ege'nin eşsiz atmosferi arasından yol alacak bisikletçiler, 8 etap sonunda 15 Ekim'de İstanbul'da bitiş noktasına ulaşacak.
24 takım ve 168 sporcu, 10-11-12-13 Ekim'de Muğla etaplarında pedal çevirecek.