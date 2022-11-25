Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi

Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, 'yıldız şöleni' ile görüntülendi. Ortaya kartpostallık kareler çıktı.

Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 1

Erzurum'da Valilik, Büyükşehir ile Narman belediyelerinin yürüttüğü çalışmalarla turizme kazandırılan Narman Peribacaları, her mevsim ziyaretçi çekiyor.

Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 2

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle gündüz yerli ve yabancı turistleri ağırlayan peribacaları, gece de uzun pozlama tekniğiyle yıldız ve Samanyolu galaksisi çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 3

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bölgeye giden Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği (ERFOD) üyesi bir grup, 'yıldız şöleni' yaşanan bölgede çekim yaptı.

Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 4

Fotoğrafçılar, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede gece boyu peribacalarını yıldızlarla bütünleştiren kareler çekti.

Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 5

Fotoğraf sanatçısı Fatih Coşkun Ertaş bölgenin özellikle kırmızı yapısıyla çok dikkati çektiğini belirterek, "Arkadaşlarla yıldız pozlamaya geldik. Samanyolu ve yıldız izi yapacağız. Saatlerce çekimler yapıyoruz. Daha önce de yine bu bölgeye gelmiştik. Gece çekimleri burada oldukça güzel oluyor" diye konuştu.

Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 6

Fotoğraf sanatçısı Murat Kaya da peribacalarının ziyaretçileri cezbettiğini söyledi.

Gündüz çekimlerinde fayton gezisi, atlı safari ve ATV gezilerinin yanı sıra dronlu çekimler yaptıklarını anlatan Kaya, "Şimdi yıldız pozlama yapacağız. Bugün gökyüzünde ay yok. Ay olmadığı için Samanyolu galaksisi ve yıldızlar çok net gözükecek. Bütün fotoğrafseverlerin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 7

Fotoğraf sanatçılarından Ahmet Polat, kentin turistik yerlerinde Samanyolu ve yıldızları uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflayarak şehrin tanıtımına katkı sunduklarını kaydetti.

Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 8

İşte diğer kareler...

Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 9
Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 10
Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 11
Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 12
Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 13
Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 14
Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 15
Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 16
Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 17
Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 18
Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 19
Narman Peribacaları 'yıldız şöleni' ile görüntülendi - 20

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