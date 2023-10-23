Nemrut Dağı'nda yapılan nano kireç uygulaması olumlu sonuç verdi
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'ndaki devasa heykellere uygulanan nano kireç uygulaması olumlu sonuç verdi. Tümülüsün doğu ve batı terasında 2 bin yıldır varlığını sürdüren devasa heykellerdeki kılcal çatlaklara geçen yıl eylül ayında nano teknolojisiyle kireç dolgusu yapıldı.
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'ndaki devasa heykellere uygulanan nano kireç uygulamasının olumlu sonuç verdiği bildirildi.
Tümülüsün doğu ve batı terasında 2 bin yıldır varlığını sürdüren devasa heykellerdeki kılcal çatlaklara geçen yıl eylül ayında nano teknolojisiyle kireç dolgusu yapıldı.
Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekiplerince gerçekleştirilen dolgu çalışmalarının ardından geçen sürede yapılan incelemelerde dolgunun heykellerde koruma görevi gördüğü raporlandı.