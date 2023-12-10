Oslo'da yılbaşı ışıltısı
Norveç'in başkenti Oslo'da yılbaşı ve Noel hazırlıkları devam ederken sokaklar ışıl ışıl oldu.
Norveç'in başkenti Oslo'da yılbaşı ve Noel için sokaklar ışıl ışıl oldu.
Norveç'in başkenti Oslo'da yılbaşı ve Noel için sokaklar ışıl ışıl oldu.
Norveç'in en büyük şehri Oslo, Kopenhag ve Stockholm'ün ardından İskandinavya'nın dördüncü büyük şehri. Dünyanın en pahalı şehirleri arasında yer alıyor.
Yüksek refah seviyesi ve doğal güzellikleriyle ünlü Oslo, bir liman şehri olarak 1049’da kuruldu.
Eski adı “Christiania” olan şehir, 1925 yılından itibaren Oslo adını aldı. Oslo kelimesi, Lo deresinin denize karıştığı yer, dere ağzı anlamına geliyor.
1925’teki kuruluşundan sonra ülkenin kültürel ve finansal olarak merkezi haline gelen kent, tarihi boyunca birçok yangınla mücadele etmek zorunda kaldı, sık sık yeniden inşa edildi.
Oslo mutfağı, çok lezzetli balık ve deniz ürünlerinin yanı sıra çok çeşitli yerel lezzetler de sunuyor. Yerel mutfakta balık gibi, av eti de vazgeçilmezler arasında. Av etleri arasında en fazla geyik eti tüketiliyor.
Oslo'da, eğlence alanları, parklar, zengin ormanların yanı sıra çok sayıda müze ve sanat galerisi de bulunuyor. Çok düzenli bir şehir olan Oslo'da Bagdoy yarımadasında bulunan Viking Gemi Müzesi (Vikingskipshuset) ve Kültürel Miras Üniversite Müzesi (University Museum of Cultural Heritage) öne çıkıyor.