Picasso, Gaudi ve Miro’nun buluştuğu şehir: Barcelona

Antoni Gaudi

Katalan modernizminin en ünlü ismi Gaudi’nin eserleri zaten Barselona’nın silütine damga vurduğu için, onları gözden kaçırmak imkansıza yakın. Sıradışı bir hayal gücüne sahip olan mimari dehanın 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında şehre hediye ettiği göz kamaştıran başyapıtları var.

Bunlardan en bilineni ve en göze çarpanı elbette, hikayesi 1882 yılında başlayan ve halen tamamlanmamış olan kentin en görkemli yapısı Sagrada Familia. Sadece tasarım anlamında değil, inşaat süreci bakımından da mimari dersi niteliğinde. Doğadan esinlenen simgelerle dolu bu eşsiz kilise, aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de bulunuyor.