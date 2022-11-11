 Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları | N-Life

Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları

Sakarya'daki Maden Deresi büründüğü renklerle doğaseverlere sonbaharın güzelliklerini yaşatıyor.

Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları - 1

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan, Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşan mesire alanı, sonbaharda doğaseverlere eşsiz güzellikler sunuyor.

Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları - 2

Çınar, kavak, söğüt ve köknar gibi ağaçların arasında akan Maden Deresi'nin etrafı güz renklerine büründü.

Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları - 3

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, sit alanı olarak koruma altına alınan sahanın, Osmanlı'nın son dönemine şahitlik ettiğini söyledi.

Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları - 4

Sonbaharla ayrı bir güzelliğe kavuşan bölgede birçok etkinliğin yapılabildiğine işaret eden Acar, "Maden Deresi alanımız, doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının, doğada yürüyüşü seven günübirlik gelen vatandaşlarımızın gönüllerince doyasıya eğlenebilecekleri alanlardan birisidir" dedi.

Sonbahar tonlarının hakim olduğu bölge, dronla görüntülendi.

İşte Maden Deresi'nden görüntüler...

Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları - 5
Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları - 6
Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları - 7
Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları - 8
Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları - 9
Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları - 10

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