Sakarya'daki Maden Deresi'nden sonbahar manzaraları

Sonbaharla ayrı bir güzelliğe kavuşan bölgede birçok etkinliğin yapılabildiğine işaret eden Acar, "Maden Deresi alanımız, doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının, doğada yürüyüşü seven günübirlik gelen vatandaşlarımızın gönüllerince doyasıya eğlenebilecekleri alanlardan birisidir" dedi.

Sonbahar tonlarının hakim olduğu bölge, dronla görüntülendi.

İşte Maden Deresi'nden görüntüler...