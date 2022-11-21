"Sakin şehir" Perşembe karavan tutkunlarını ağırlıyor

Karakaş, turistlerin tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı Ordu'ya uğramak istediğini kaydederek, yeşili ve mavisiyle öne çıkan kentin karavancılar tarafından oldukça beğenildiğini vurguladı.

Bu karavancıların arasında Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan ailelerin yer aldığını aktaran Karakaş, ülke sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti.