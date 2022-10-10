Selanik-İzmir feribot seferleri başlıyor

İzmir Ticaret Odası olarak İzmir Alsancak Limanı'nın Ro-Ro seferlerinde açılmasında da önemli bir mesai yürüttüklerini vurgulayan Özgener, “Odamızın yoğun çabaları sonucunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın değerli katkılarıyla Ro-Ro seferleri İzmir Alsancak Limanından Şubat 2021’de yeniden başladı. Ayrıca İzmir-Alsancak Limanından İspanya’nın Teragona Limanına da yeni Ro-Ro seferleri desteğimizle başlamış oldu. Bu lobi faaliyetleri ile hem kentimize hem de ülkemize katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.