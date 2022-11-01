Tasarruflu seyahatin ipuçları

Turist bölgesinde yemek yemeyin

Gittiğiniz yerin yerel yemeklerini tatmak istiyorsunuz ille de en popüler restoranlara gitmek zorunda değilsiniz. Şehir merkezindeki yemek yerleri yerine kısa bir süre yürüyün veya metro ile birkaç durak gidin. Aynı yiyecekleri benzer kalitede daha uygun fiyata yiyebilirsiniz.