Tasarruflu seyahatin ipuçları

Seyahat etmek, günümüzde özellikle ekonomik sebeplerden dolayı gün geçtikçe zorlaşmaya başladı. Ancak planlarınızı ve hayallerinizi ertelemek zorunda değilsiniz. Birkaç basit adımda siz de avantajlı bir tatile çıkabilirsiniz. CNN Travel ekonomik bir seyahat için yapmanız gerekenleri sıraladı. İşte ipuçları...

Tasarruflu seyahatin ipuçları - 1

Önce bileti bulun, sonra yeri seçin

Herkes seyahat planı yaparken önce ziyaret etmek istediği yeri seçer. İlk adımda ucuz uçuşlara bakmayı deneyebilirsiniz. Uçuş masrafları bir seyahat planının en büyük gideri olabiliyor. Uygun fiyatlı uçuşları belirleyin, destinasyona sonra karar verin.

Tasarruflu seyahatin ipuçları - 2

Harcamaları minimumda tutun

Elinizde tüm dünyada kullanabileceğiniz ve işlem ücreti almayan bir kredi kartı mutlaka bulunsun. ATM’den para çekerken de ekstra ücret ödememenin yollarını araştırın. Ulaşım, konaklama ve yeme-içme gibi ihtiyaçlarınız için yeterince masraf yapacaksınız, gereksiz harcamalardan kaçınmaya çalışın.

Tasarruflu seyahatin ipuçları - 3

Para birimine dikkat edin

Bazı seyahat rotaları para birimi ve enflasyona göre çok daha ucuz olabiliyor. Gideceğiniz yerin para biriminin, sizdeki karşılığına bakarak plan yapabilirsiniz.

Tasarruflu seyahatin ipuçları - 4

Konaklama seçeneklerini gözden geçirin

Hoteller bazı tatil sitelerinde harika planlar sunuyor. Pakete neyin dahil olduğuna göre diğer hotellerle kıyaslama yapın. Eğer ev kiralamayı düşünüyorsanız, o yerde daha önce kalan kişilerin yorumlarına kulak verin.

Tasarruflu seyahatin ipuçları - 5

Turist bölgesinde yemek yemeyin

Gittiğiniz yerin yerel yemeklerini tatmak istiyorsunuz ille de en popüler restoranlara gitmek zorunda değilsiniz. Şehir merkezindeki yemek yerleri yerine kısa bir süre yürüyün veya metro ile birkaç durak gidin. Aynı yiyecekleri benzer kalitede daha uygun fiyata yiyebilirsiniz.

Tasarruflu seyahatin ipuçları - 6

Popüler sezonlardan uzak durun

Seyahat edeceğiniz ülkenin en revaçta olduğu zamanları tercih etmeyin. Mevsim geçişleri, uygun fiyatlı bir tatil için harika bir zamandır.

N-LIFE HABERLERİ

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