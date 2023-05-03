Teknolojisiz seyahatin adresi: Dijital detoks tatili

ROTAYI NASIL BELİRLEMELİ?

"Dijital detoks tatili" kişisel gelişiminize odaklanmak için de harika bir fırsat olabilir. Bu tatil sayesinde kendiniz hakkında yeni şeyler keşfedebilirsiniz.

Elbette bu tatilde ne tür destinasyonları tercih edeceğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Teknolojinin kalbinin attığı metropol şehirler, bu tür bir tatilin amacına uygun olmayacaktır. Doğayla bütünleşeceğiniz ve devamlı navigasyon ile yol aramanızı gerektirmeyecek rotaları tercih edebilirsiniz.