Trakya'nın tek turizme açık mağarası Dupnisa yarasalarıyla ünlü
16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan, farklı renk ve boyutlardaki sarkıt, dikit ve sütunlara sahip Dupnisa Mağarası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa, zengin ekosistemi ve barındırdığı yarasa popülasyonuyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan 2 bin 700 metrelik Dupnisa Mağarası'na ilgi büyük.