Tunceli'de doğa tutkunları Pülümür Vadisi'ni atlı turlarla geziyor

"DOĞAL GÜZELLİKLER BİZİ BÜYÜLEDİ"

Atlı tura katılan Tuncay Sarıgül de Pülümür Vadisi'nin doğa tutkunları için çok zengin bir yer olduğunu belirtti.

10 kişilik grupla geziye çıktıklarını dile getiren Sarıgül, "Atlara binmeden önce korkularımız vardı ve yola çıktıktan sonra heyecanımızı üzerimizden attık. Vadide belirlenen rotada atlarla hareket ettikçe doğal güzellikler bizi büyüledi ve çok eğlendik. Herkesin gelip bu doğada atlarla gezinti yapmasını isterim" diye konuştu.