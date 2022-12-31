Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinde kar olmadığı için turistler yılbaşı tatili için Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezine yöneldi.
Aralık ayında yeterli kar yağışı almamasına rağmen geçen yıldan saklanan kar ve suni karlama sistemiyle bazı pistlerini açan Palandöken, çok sayıda kayakseveri ağırlamaya devam ediyor.
Otellerde yoğun rezervasyon hareketliliği yaşayan turizmciler, yerli ve yabancı turistlerden gelen talebi karşılamaya çalışıyor.
Kayak merkezine şimdiden gelen turistler, çocuklarıyla kızak kaydı, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.
Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, Palandöken'deki turizmciler olarak yılbaşı moduna girdiklerini söyledi. Pistlerin kayak yapmaya elverişli olduğunu ifade eden Akça, "Türkiye'nin birçok kayak merkezinde kar problemi var. Erzurum'un da etrafında var ama bizim pistlerimiz çok güzel. Yılbaşından sonra da kar görünmüyor ancak Palandöken şu anda kayağa elverişli halde. Diğer kayak merkezlerinde hazır karın olmaması misafirlerimizi, kayakçıların bir anlamda dikkatlerini Palandöken'e çevirdi" dedi.
İşte turistlerin yılbaşı durağı Palandöken'den görüntüler...