Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu

Kayak merkezlerinde kar olmayınca turistler yılbaşı için Palandöken'e yöneldi.

Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 1

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinde kar olmadığı için turistler yılbaşı tatili için Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezine yöneldi.

Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 2

Aralık ayında yeterli kar yağışı almamasına rağmen geçen yıldan saklanan kar ve suni karlama sistemiyle bazı pistlerini açan Palandöken, çok sayıda kayakseveri ağırlamaya devam ediyor.

Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 3

Otellerde yoğun rezervasyon hareketliliği yaşayan turizmciler, yerli ve yabancı turistlerden gelen talebi karşılamaya çalışıyor.

Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 4

Kayak merkezine şimdiden gelen turistler, çocuklarıyla kızak kaydı, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 5

KAYAKÇILAR PALANDÖKEN'E YÖNELDİ

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, Palandöken'deki turizmciler olarak yılbaşı moduna girdiklerini söyledi. Pistlerin kayak yapmaya elverişli olduğunu ifade eden Akça, "Türkiye'nin birçok kayak merkezinde kar problemi var. Erzurum'un da etrafında var ama bizim pistlerimiz çok güzel. Yılbaşından sonra da kar görünmüyor ancak Palandöken şu anda kayağa elverişli halde. Diğer kayak merkezlerinde hazır karın olmaması misafirlerimizi, kayakçıların bir anlamda dikkatlerini Palandöken'e çevirdi" dedi.

İşte turistlerin yılbaşı durağı Palandöken'den görüntüler...

Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 6
Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 7
Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 8
Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 9
Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 10
Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 11
Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 12
Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 13
Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 14
Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu - 15

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