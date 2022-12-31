Turistlerin yılbaşı durağı Palandöken oldu

KAYAKÇILAR PALANDÖKEN'E YÖNELDİ

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, Palandöken'deki turizmciler olarak yılbaşı moduna girdiklerini söyledi. Pistlerin kayak yapmaya elverişli olduğunu ifade eden Akça, "Türkiye'nin birçok kayak merkezinde kar problemi var. Erzurum'un da etrafında var ama bizim pistlerimiz çok güzel. Yılbaşından sonra da kar görünmüyor ancak Palandöken şu anda kayağa elverişli halde. Diğer kayak merkezlerinde hazır karın olmaması misafirlerimizi, kayakçıların bir anlamda dikkatlerini Palandöken'e çevirdi" dedi.

İşte turistlerin yılbaşı durağı Palandöken'den görüntüler...