Ucuz uçak bileti bulma tüyoları

Ne kadar erkense o kadar ucuz uçak bileti mi? Bu yaklaşım doğru olabildiği gibi tam tersi de söz konusu olabilir. Almak istediğiniz uçak biletinin fiyatı yolculuk yaklaştığında düşebilir. Bunun sebebi de muhtemelen rezervasyonların bilete dönmemesi ve o bilet sınıfının tekrar satışa çıkması veya uçağı doldurmak için havayolunun fiyatı düşürmesi.

Bu konuda genel geçer bir şey söylemek çok zor. Ama şöyle şeyler yapabilirsiniz: En azından önden rezervasyon yapıp, bileti satın almadan arada fiyat kontrolü yapabilirsiniz.