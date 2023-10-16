Ucuz uçak bileti bulma tüyoları

Bir dahaki seyahatinize ucuz uçak bileti fiyatlarını bulmak için bu bilet arama taktiklerini denemelisiniz.

Ucuz uçak bileti bulma tüyoları - 1

Ne kadar erkense o kadar ucuz uçak bileti mi? Bu yaklaşım doğru olabildiği gibi tam tersi de söz konusu olabilir. Almak istediğiniz uçak biletinin fiyatı yolculuk yaklaştığında düşebilir. Bunun sebebi de muhtemelen rezervasyonların bilete dönmemesi ve o bilet sınıfının tekrar satışa çıkması veya uçağı doldurmak için havayolunun fiyatı düşürmesi.

Bu konuda genel geçer bir şey söylemek çok zor. Ama şöyle şeyler yapabilirsiniz: En azından önden rezervasyon yapıp, bileti satın almadan arada fiyat kontrolü yapabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Ucuz uçak bileti bulma tüyoları - 2

Uçak bileti fiyatları günden güne değişiklik gösterir. Özellikle hafta sonları aradığınız uçuşun fiyatı yüksek olabilir. Pahalı bilet almamak için, mümkünse hafta içi olan uçuşları ve tatil dönemine denk gelmeyen tarihleri tercih ederseniz daha avantajlı duruma gelebilirsiniz.

Eğer imkanınız varsa gidiş geliş  tarihlerinizi  +3/-3  gün oynatmayı deneyin. Daha uygun bir fiyat yakalayabilirsiniz.

Ucuz uçak bileti bulma tüyoları - 3

Bilet fiyatı karşılaştırması yapan arama motorlarından yararlanın. Bu sitelerde uygun fiyata bilet bulabilirsiniz. Ancak bu siteler bazen havayolunun kendisinden daha pahalı sonuçlar çıkarabiliyor. Bileti bulduktan sonra, satın almadan bir de havayonlunun kendi sitesinden fiyatına bakın.

Ucuz uçak bileti bulma tüyoları - 4

Her zaman geçerli olmasa da bazen gidiş-dönüş bilet almak yerine iki adet tek yön bilet almak daha avantajlı olabiliyor. Mesela gidişte Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan bir uçuş daha uygun fiyatlı iken, dönüşte Atatürk Havalimanı’na inen bir uçuş daha ucuz olabilir.

Bir de dünyadaki çoğu büyük şehirde, çoğunlukla düşük bütçeli bilet satan havayollarının kullandığı ikinci veya üçüncü bir havaalanı vardır. Uçak biletinizi ararken bu havayolu şirketlerinin biletlerine bakarsanız daha uygun fiyatlara rastlayabilirsiniz.

Ucuz uçak bileti bulma tüyoları - 5

Uçak arama motorları ve havayollarının mail listelerine üye olabilirsiniz. Böylece kampanya zamanlarından haberdar olursunuz.

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