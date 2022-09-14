Umman'ın 'kültürel ve bilimsel mirası' gök taşları Zufar kentinde sergileniyor

Fuarda ayrıca Bakanlığın çok sayıda meteoru ülke hava sahasına girdiklerinde izleyip belgeleyebildiği ve coğrafi konumlarını belirleyebildiği gök taşı izleme cihazları projesinin sunumu da yer alacak.

Ülkede 8 Şubat 2021'de bulunan ve güçlü bir çarpışmaya maruz kaldığı belirtilen Mars kaynaklı bir gök taşı ile 16 Ocak 2002'de bulunan bir meteor ve küçük elmas tanecikleri de içeren göktaşlarının bulunduğu önemli birçok meteor da sergileniyor.