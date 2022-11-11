Van'daki Tuz Gölü kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle yeniden kurudu

ÖNEMLİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

İklim değişikliğinin insan hayatında çok şeyi değiştireceğine dikkat çekilirken Van Gölü havzasında kontrollü su kullanımına geçilmezse muhtemelen 2030 ve sonrasında önemli sorunlarla karşılaşılacağı belirtildi.

Buharlaşmanın eylül ayında sona erdiği ve hazirana kadar gerçekleşmediği bilinse de artık kasım ve nisan aylarında da buharlaşmanın gerçekleştiğinin altı çizildi.