Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı

Bieber, müzik katalogu satışıyla, Bruce Springsteen ve Bob Dylan gibi tecrübeli sanatçıların yanı sıra Justin Timberlake, Shakira ve Ryan Tedder gibi daha genç neslin arasına katılıyor. Tüm bu isimler de yüksek ücretler karşılığı benzer anlaşmalar yapmıştı.

Hipgnosis Songs Capital, Timberlake'e yaklaşık 100 milyon dolar ödemiş, Shakira'ya ödenen ücret ise açıklanmamıştı.

Bob Dylan, Universal Music Group'tan 400 milyon dolar; Bruce Springsteen ise Sony Music'ten 500 milyon dolar almıştı.