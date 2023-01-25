Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı

Justin Bieber, rekor bir müzik katalogu satışı gerçekleştirdi. 28 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, müzik kayıt ve yayın haklarını Hipgnosis Songs Capital'e 200 milyon dolar karşılığında sattı.
Anlaşma şartları kamuoyuna açıklanmazken, satışın Bieber'ın 31 Aralık 2021 öncesi kaydedilen 290 şarkısını kapsadığı öğrenildi.
Bu şarkılar arasında son yılların en çok dinlenen pop şarkılarından 'Baby' ve 'Sorry' de var.
Bieber, müzik katalogu satışıyla, Bruce Springsteen ve Bob Dylan gibi tecrübeli sanatçıların yanı sıra Justin Timberlake, Shakira ve Ryan Tedder gibi daha genç neslin arasına katılıyor. Tüm bu isimler de yüksek ücretler karşılığı benzer anlaşmalar yapmıştı.
Hipgnosis Songs Capital, Timberlake'e yaklaşık 100 milyon dolar ödemiş, Shakira'ya ödenen ücret ise açıklanmamıştı.
Bob Dylan, Universal Music Group'tan 400 milyon dolar; Bruce Springsteen ise Sony Music'ten 500 milyon dolar almıştı.
Sanatçılar, bu anlaşmalar sayesinde radyo ve internet yayınlarından gelir kaybetmemiş oluyorlar.
Bieber'ın anlaşması uyarınca, şarkıları halka açık ortamda çalındığında, Hipgnosis Songs Capital'a telif ücreti ödenmesi gerekecek.
Bieber'ın uzun süredir menajeri olan Scooter Braun, "Justin bir katalog anlaşması yapmaya karar verdiğinde, bu muhteşem mirası korumak ve büyütmek için en iyi ortağın Merck Mercuriadis ve Hipgnosis olduğunu bulduk. 10 yılı aşkın bir süredir Justin Bieber, dünyanın en iyi şarkılarından bazılarıyla bizi eğlendirdi ve duygulandırdı. Onunla ve yıllar boyunca bu inanılmaz işlerin toplanmasına yardımcı olan herkesle gurur duyuyorum. Justin gerçekten de nesilde bir kez görülen bir sanatçı ve bu, anlaşmanın büyüklüğüyle gözler önüne seriliyor" diye konuştu.
Hipgnosis Songs Capital, Blackstone ve British Hipgnosis Song Management şirketlerinin 2018'de birleşmesiyle kurulmuştu.
Şirketin kurucusu Merck Mercuriadis daha önce yaptığı bir açıklamada, "Hit şarkılar, altın ya da petrolden daha değerli olabilir" demişti.
Mercuriadis son anlaşmayla ilgili olarak ise "Justin Bieber'ın son 14 yılda küresel kültür üzerindeki etkisi gerçekten dikkate değer" diye konuştu.