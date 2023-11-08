100 günü aşan Hollywood grevinde anlaşma hala sağlanamadı: En iyi ve son teklifti

Hollywood'daki grevi sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmelerin askıya alınmasının ardından stüdyolarla görüşmelere devam eden SAG-AFTRA, çözüm süreciyle ilgili "Yapay zeka dahil olmak üzere bazı konularda anlaşamadık" açıklamasında bulundu.

100 günü aşan Hollywood grevinde anlaşma hala sağlanamadı: En iyi ve son teklifti - 1

GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINMIŞTI

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev için görüşmeler hala sürüyor. Son olarak, Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alınmış ve üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi.

N-LIFE HABERLERİ

100 günü aşan Hollywood grevinde anlaşma hala sağlanamadı: En iyi ve son teklifti - 2


HOLLYWOOD ÜNLÜLERİYLE GÖRÜŞME

Görüşmelerin şimdilik sonuçsuz kalmasıyla, Hollywood'un bazı isimleri grevi düzenleyen SAG-AFTRA'nın başkanıyla bir araya gelme kararı aldı.
Aralarında George Clooney, Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry ve Scarlett Johansson'ın olduğu Hollywood'un en etkili isimleri greve öncülük eden başkan Fran Drescher ile arabulucu Duncan Crabtree-Ireland bir araya geldi.

Zoom üzerinden yapılan görüşmede, Hollywood yıldızlarının SAG-AFTRA’ya 150 milyon dolar teklif ettiği ortaya çıktı.

100 günü aşan Hollywood grevinde anlaşma hala sağlanamadı: En iyi ve son teklifti - 3

6 Kasım günü stüdyoların "en iyi ve son" teklifini değerlendiren SAG-AFTRA birliği sürdürdükleri grevin 116. gününde açıklama yaptı.

Grevi bitirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten birlik, stüdyolarla anlaşmaya varamadıklarını duyurdu.

100 günü aşan Hollywood grevinde anlaşma hala sağlanamadı: En iyi ve son teklifti - 4

Birlik, "Yapay zeka dahil olmak üzere, hala anlaşamadığımız birkaç önemli konu bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Birliğin görüşmelerini yürüten komitenin 12 saat boyunca çalışarak bir bildiri hazırladığı biliniyor ancak detaylar henüz açıklanmadı.

100 günü aşan Hollywood grevinde anlaşma hala sağlanamadı: En iyi ve son teklifti - 5

HOLLYWOOD'DA SENARİSTLER VE OYUNCULARIN GREVLERİ

SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, AMPTP ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu. Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması gerekçesiyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gitmişti.

WGA da yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

WGA'nın grevi, AMPTP ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona ermiş, sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği açıklanmıştı. Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları, yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

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