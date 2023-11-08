100 günü aşan Hollywood grevinde anlaşma hala sağlanamadı: En iyi ve son teklifti
Hollywood'daki grevi sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmelerin askıya alınmasının ardından stüdyolarla görüşmelere devam eden SAG-AFTRA, çözüm süreciyle ilgili "Yapay zeka dahil olmak üzere bazı konularda anlaşamadık" açıklamasında bulundu.
GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINMIŞTI
Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev için görüşmeler hala sürüyor. Son olarak, Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alınmış ve üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi.