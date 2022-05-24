2022 Cannes Film Festivali'nde ünlü geçidi

Haberler - ntv.com.tr | 24.05.2022 - 15:58 - Son Güncelleme : 24.05.2022 - 16:24

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi yapılan festivalde başrollerinde Kristen Stewart ve Viggo Mortensen’in yer aldığı Crimes of the Future filminin prömiyeri yapıldı.

2022 Cannes Film Festivali'nde ünlü geçidi - 1

Fransız Rivierası’nda düzenlenen ve ünlü isimlerin en şık hallerine ev sahipliği yapan 75. Cannes Film Festivali her gün yeni film gösterimleriyle devam ediyor.

2022 Cannes Film Festivali'nde ünlü geçidi - 2

Yönetmenliğini David Cronenberg’in yaptığı Crimes of the Future filminin prömiyeri, kadrosundaki yıldız isimlerin katılımıyla Cannes Film Festivali'nde gerçekleşti.

2022 Cannes Film Festivali'nde ünlü geçidi - 3

, Viggo Mortensen, Lea Seydoux ve Scott Speedman’in başrollerinde yer alan filmin prömiyerine birbirinden ünlü isimler katıldı.

Stewart, marka yüzü olduğu Chanel imzalı bir elbise tercih etti. Beyaz kabarık bir etek giyen yıldız, boğazlı ışıltılı üstüyle kombinini tamamladı.

2022 Cannes Film Festivali'nde ünlü geçidi - 4

Film prömiyerine katılan Sharon Stone yeşil renkte Dolce&Gabbana imzalı bir elbise ile kırmızı halıda yürüdü.

2022 Cannes Film Festivali'nde ünlü geçidi - 5

İngiliz oyuncu Rebecca Hall, ışıltılı ve sırt açıkta bırakan Prada marka bir elbise tercih etti.

2022 Cannes Film Festivali'nde ünlü geçidi - 6

Amerikalı model Emily Ratajkovski, Miu Miu imzalı siyah bir elbise giydi.

2022 Cannes Film Festivali'nde ünlü geçidi - 7

Model Tina Kunakey ve oyuncu eşi Vincent Cassel de film prömiyerine katılanlar isimler arasındaydı. Kunakey, Valentino imzalı bir elbise tercih etti.

2022 Cannes Film Festivali'nde ünlü geçidi - 8

Yönetmen ve oyuncu Maggie Gyllenhaal, Lanvin markalı derin göğüs dekolteli bir elbise giydi. 

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