2022'nin en iyi festival filmleri

All the Beauty and the Bloodshed
Cannes Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünün sahibi olan ve yönetmenliğini Laura Poitras’ın yaptığı film, Nan Goldin’in sıradışı hayat hikayesini beyazperdeye taşıyor.
The Banshees of Inisherin
70. Venedik Film Festivali'nde gösterimi gerçekleşen film, tam 13 dakika boyunca ayakta alkışlanarak sezonun en uzun süre alkışlanma rekorunu kırdı.
The Whale
Yönetmenliğini Darren Aronofsky’nin üstlendiği film, obezite ile savaşan bir adamın 17 yaşındaki kızıyla yeniden iletişim kurmak için mücadele etmesini konu alıyor. Venedik Film Festivali’nde gösterimi yapılan film, 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı
Tár
Todd Field’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, Berlin Filarmoni orkestrasının şefliğini yapan Lydia Tár’ın hikayesini konu alıyor. Film, Venedik’te 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Athena
Romain Gavras’ın yönetmenliğini yaptığı film, siyahilerin karşılaştığı haksızlıklar üzerine kurulan sivil bir savaşı konu alıyor.
Blonde
Ana de Armas'ın başrolde yer aldığı, Brad Pitt’in yapımcısı olduğu Marilyn Monroe biyografisi Blonde, Venedik Film Festivali’ndeki galasında 14 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Catherine Called Birdy
Girls dizisiyle tanınan Lena Dunham, bildiğimiz anlamdaki prenses filmlerine yeni bir soluk getiriyor. Karen Cushman’in romanından uyarlanan film, 13. yüzyılda yaşayan Lady Catherine’ın hayatını ele alıyor.
The Inspection
Jeremy Pope’un kimlik krizi yaşayan bir askeri canlandırdığı film, Toronto Film Festivali’nde gösterildi.
The Fabelmans
Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg imzalı film, II. Dünya Savaşı döneminde Arizona'da büyüyen Sammy Fabelman'ın aile sırlarını öğrenmesini konu alıyor.
The Lost King
Ödüllü oyuncu Sally Hawkins’in belki de en iyi performansını sergilediği film olarak nitelendirilen The Lost King, Toronto Film Festivali’nde gösterildi.
Glass Onion: A Knives Out Mystery
Daniel Craig'in dedektif Benoit Blanc olarak döneceği Bıçaklar Çekildi 2, bir cinayet-gizem oyunu için Yunanistan'a davet edilen bir grubun hikayesini ele alıyor.
A Jazzman’s Blues
Tyler Perry’nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Perry’nin 27 sene önce yazdığı bir hikayeden uyarlandı. 1930’lu yıllarda geçen film, yasak bir aşk hikayesini konu alıyor.
The Menu
Shameles, Game of Thrones ve Succession gibi dizilerin yönetmeni Mark Mylod'un yönetmenliğini üstlendiği korku filmi The Menu, gizemli hikayesiyle merak uyandırıyor.
Saint Omer
Senegalli Fransız bir kadının kendi bebeğini öldürmesini konu alan film, gerçek bir hikayeden uyarlandı. Film hem Venedik hem de Toronto’da gösterilerek sinemaseverlerin ilgisini çekti.
Sidney
Bahama asıllı Amerikalı oyuncu ve diplomat Sidney Poitier’ın bilinmeyen hayatına ışık tutan yapım, Oprah Winfrey imzası taşıyor.
Weird: The Al Yankovic Story
Ünlü ABD’li müzisyen Alfred Matthew Yankovic’in hayatını konu alan Weird: The Al Yankovic Story'in başrollerinde Daniel Radcliffe ve Evan Rachel Wood yer alıyor.
Women Talking
Film, kadınların tutsak gibi yaşadığı dindar Mennonite kolonisini konu alıyor. Kadınların dinlerine olan inancı, erkekler tarafından uğradıkları cinsel saldırılarla yıkılmaktadır.