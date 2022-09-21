2022'nin en iyi festival filmleri

Gişede milyonlarca hasılat yapan popüler filmleri tahtından eden festival filmleri, yer verdikleri insan hikayeleriyle son yıllarda sinemaseverlerin favorisi haline gelmeye başladı. 2022 yılında Cannes, Venedik ve Toronto gibi prestijli film festivallerinde gösterilen en iyi yapımları Variety bir araya getirdi. İşte bu yılın en iyi festival filmleri...

2022'nin en iyi festival filmleri - 1

All the Beauty and the Bloodshed

Cannes Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünün sahibi olan ve yönetmenliğini Laura Poitras’ın yaptığı film, Nan Goldin’in sıradışı hayat hikayesini beyazperdeye taşıyor.

2022'nin en iyi festival filmleri - 2

The Banshees of Inisherin

70. Venedik Film Festivali'nde gösterimi gerçekleşen film, tam 13 dakika boyunca ayakta alkışlanarak sezonun en uzun süre alkışlanma rekorunu kırdı.

2022'nin en iyi festival filmleri - 3

The Whale

Yönetmenliğini Darren Aronofsky’nin üstlendiği film, obezite ile savaşan bir adamın 17 yaşındaki kızıyla yeniden iletişim kurmak için mücadele etmesini konu alıyor. Venedik Film Festivali’nde gösterimi yapılan film, 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı

2022'nin en iyi festival filmleri - 4

Tár

Todd Field’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, Berlin Filarmoni orkestrasının şefliğini yapan Lydia Tár’ın hikayesini konu alıyor. Film, Venedik’te 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

2022'nin en iyi festival filmleri - 5

Athena

Romain Gavras’ın yönetmenliğini yaptığı film, siyahilerin karşılaştığı haksızlıklar üzerine kurulan sivil bir savaşı konu alıyor.

2022'nin en iyi festival filmleri - 6

Blonde

Ana de Armas'ın başrolde yer aldığı, Brad Pitt’in yapımcısı olduğu Marilyn Monroe biyografisi Blonde, Venedik Film Festivali’ndeki galasında 14 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

2022'nin en iyi festival filmleri - 7

Catherine Called Birdy 

Girls dizisiyle tanınan Lena Dunham, bildiğimiz anlamdaki prenses filmlerine yeni bir soluk getiriyor. Karen Cushman’in romanından uyarlanan film, 13. yüzyılda yaşayan Lady Catherine’ın hayatını ele alıyor.

2022'nin en iyi festival filmleri - 8

The Inspection

Jeremy Pope’un kimlik krizi yaşayan bir askeri canlandırdığı film, Toronto Film Festivali’nde gösterildi.

2022'nin en iyi festival filmleri - 9

The Fabelmans

Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg imzalı film, II. Dünya Savaşı döneminde Arizona'da büyüyen Sammy Fabelman'ın aile sırlarını öğrenmesini konu alıyor.

2022'nin en iyi festival filmleri - 10

The Lost King

Ödüllü oyuncu Sally Hawkins’in belki de en iyi performansını sergilediği film olarak nitelendirilen The Lost King, Toronto Film Festivali’nde gösterildi.

2022'nin en iyi festival filmleri - 11

Glass Onion: A Knives Out Mystery 

Daniel Craig'in dedektif Benoit Blanc olarak döneceği Bıçaklar Çekildi 2, bir cinayet-gizem oyunu için Yunanistan'a davet edilen bir grubun hikayesini ele alıyor.

2022'nin en iyi festival filmleri - 12

A Jazzman’s Blues

Tyler Perry’nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Perry’nin 27 sene önce yazdığı bir hikayeden uyarlandı. 1930’lu yıllarda geçen film, yasak bir aşk hikayesini konu alıyor.

2022'nin en iyi festival filmleri - 13

The Menu

Shameles, Game of Thrones ve Succession gibi dizilerin yönetmeni Mark Mylod'un yönetmenliğini üstlendiği korku filmi The Menu, gizemli hikayesiyle merak uyandırıyor.

2022'nin en iyi festival filmleri - 14

Saint Omer

Senegalli Fransız bir kadının kendi bebeğini öldürmesini konu alan film, gerçek bir hikayeden uyarlandı. Film hem Venedik hem de Toronto’da gösterilerek sinemaseverlerin ilgisini çekti.

2022'nin en iyi festival filmleri - 15

Sidney

Bahama asıllı Amerikalı oyuncu ve diplomat Sidney Poitier’ın bilinmeyen hayatına ışık tutan yapım, Oprah Winfrey imzası taşıyor.

2022'nin en iyi festival filmleri - 16

Weird: The Al Yankovic Story

Ünlü ABD’li müzisyen Alfred Matthew Yankovic’in hayatını konu alan Weird: The Al Yankovic Story'in başrollerinde Daniel Radcliffe ve Evan Rachel Wood yer alıyor.

2022'nin en iyi festival filmleri - 17

Women Talking

Film, kadınların tutsak gibi yaşadığı dindar Mennonite kolonisini konu alıyor. Kadınların dinlerine olan inancı, erkekler tarafından uğradıkları cinsel saldırılarla yıkılmaktadır.

N-LIFE HABERLERİ

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