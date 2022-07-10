2022'nin en iyi korku gerilim filmleri

10. MEN
Başrolünde Jessie Buckley'in yer aldığı film, kocasının ölümünden sonra İngiltere'nin kırsal bölgelerinde tek başına tatile çıkan Harper'ın hikayesini anlatıyor.
9. SCREAM (ÇIĞLIK)
Ünlü korku serisi Çığlık’ın (Scream) beşinci filmi, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini işliyor.
8. SPEAK NO EVIL
Christian Tafdrup tarafından yönetilen Danimarka yapımı psikolojik gerilim filmi Speak No Evil, Hollandalı ve Danimarkalı iki ailesnin yanlış anlamalar nedeniyle ters düşmesini ve işlerin kontrolden çıkmasını konu alıyor.
7. X
X, film çekimleri için gittikleri bir evde kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan bir grup gencin hikayesini ele alıyor.
6. WATCHER
Yeni evli bir çift olan Julia va Francis, yeni bir daireye taşınır ve bu sırada bir seri katilin serbest kalması, şehirde panik etkisi yaratır. Film, birileri tarafından izlendiğini düşünen çiftin başından geçenleri konu alıyor.
5. BLACK PHONE
Film, çocukları hedef alan bir seri katil tarafından kaçırılıp ses geçirmez bir bodrumda tutulan 13 yaşındaki Finney'nin, odada yer alan ve bağlantısı bulunmayan siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesini konu ediniyor.
4. RESURRECTION
İngiliz oyuncu Rebecca Hall'un başrolünde yer aldığı Resurrection, sıradan bir hayat süren Margaret'ın karşısına beklemediği bir adamın ortaya çıkmasıyla tamamen değişiyor.
3. NOPE
Get Out ve Us ile tanınan Jordan Peele'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Kaliforniya bir kasabada yaşanan gizemli olayları konu alıyor.
2. BARBARIAN
Başrollerinde Georgina Campbell, Bill Skarsgård ve Justin Long'un yer aldığı korku ve gerilim türündeki Barbarian, kiralık bir ev tutan genç bir kadının, o evin daha önceden başkasına kiralandığı öğrenmesini konu alıyor.
1. CRİMES OF THE FUTURE
Başrollerinde Viggo Mortensen, Lea Seydoux ve Kristen Stewart’ın yer aldığı filmde, biyolojik evrime ve yaratılan yapay koşullara adapte olabilmek için insanların bedenlerine müdahale edilebildiği yakın bir gelecek konu ediliyor.