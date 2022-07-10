2022'nin en iyi korku gerilim filmleri

Merakla beklenen ve takip edilen korku filmleri büyük bir izleyici kitlesine sahip olmakla beraber, işlediği konularla da daima dikkat çekmeyi başarıyor. Henüz yılı tamamlamamış olsak da korku ve gerilim türüne ait pek çok film izleyiciyi tatmin etmeyi başardı. İşte Variety’ye göre 2022 yılının en iyi korku ve gerilim filmleri...

2022'nin en iyi korku gerilim filmleri - 1

10. MEN

Başrolünde Jessie Buckley'in yer aldığı film, kocasının ölümünden sonra İngiltere'nin kırsal bölgelerinde tek başına tatile çıkan Harper'ın hikayesini anlatıyor.

2022'nin en iyi korku gerilim filmleri - 2

9. SCREAM (ÇIĞLIK)

Ünlü korku serisi Çığlık’ın (Scream) beşinci filmi, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini işliyor.

2022'nin en iyi korku gerilim filmleri - 3

8. SPEAK NO EVIL

Christian Tafdrup tarafından yönetilen Danimarka yapımı psikolojik gerilim filmi Speak No Evil, Hollandalı ve Danimarkalı iki ailesnin yanlış anlamalar nedeniyle ters düşmesini ve işlerin kontrolden çıkmasını konu alıyor.

2022'nin en iyi korku gerilim filmleri - 4

7. X

X, film çekimleri için gittikleri bir evde kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan bir grup gencin hikayesini ele alıyor.

2022'nin en iyi korku gerilim filmleri - 5

6. WATCHER

Yeni evli bir çift olan Julia va Francis, yeni bir daireye taşınır ve bu sırada bir seri katilin serbest kalması, şehirde panik etkisi yaratır. Film, birileri tarafından izlendiğini düşünen çiftin başından geçenleri konu alıyor.

2022'nin en iyi korku gerilim filmleri - 6

5. BLACK PHONE

Film, çocukları hedef alan bir seri katil tarafından kaçırılıp ses geçirmez bir bodrumda tutulan 13 yaşındaki Finney'nin, odada yer alan ve bağlantısı bulunmayan siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesini konu ediniyor.

2022'nin en iyi korku gerilim filmleri - 7

4. RESURRECTION

İngiliz oyuncu Rebecca Hall'un başrolünde yer aldığı Resurrection, sıradan bir hayat süren Margaret'ın karşısına beklemediği bir adamın ortaya çıkmasıyla tamamen değişiyor.

2022'nin en iyi korku gerilim filmleri - 8

3. NOPE

Get Out ve Us ile tanınan Jordan Peele'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Kaliforniya bir kasabada yaşanan gizemli olayları konu alıyor.

2022'nin en iyi korku gerilim filmleri - 9

2. BARBARIAN

Başrollerinde Georgina Campbell, Bill Skarsgård ve Justin Long'un yer aldığı korku ve gerilim türündeki Barbarian, kiralık bir ev tutan genç bir kadının, o evin daha önceden başkasına kiralandığı öğrenmesini konu alıyor.

2022'nin en iyi korku gerilim filmleri - 10

1. CRİMES OF THE FUTURE

Başrollerinde Viggo Mortensen, Lea Seydoux ve Kristen Stewart’ın yer aldığı filmde, biyolojik evrime ve yaratılan yapay koşullara adapte olabilmek için insanların bedenlerine müdahale edilebildiği yakın bir gelecek konu ediliyor. 

N-LIFE HABERLERİ

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