2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Bu yıl 76'ncısı düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen törenle açıklandı.
Alison Hammond ve Richard E. Grant'in ev sahipliği yaptığı törene Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton da katıldı.
14 kategoride aday gösterilerek en fazla dalda adaylık alan Alman yapımı 'All Quiet on the Western Front'un En İyi Film seçildiği BAFTA'da Austin Butler En İyi Erkek Oyuncu, Cate Blanchett de En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.
All Quiet on the Western Front, beş BAFTA kazanırken; The Banshees of Inisherin ve Elvis filmleri dörder ödül aldı.
Törende bazı sanatçılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına mavi kurdele taktı.
Türkiye'de çekilen Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü alırken yaptığı konuşmada, filmde yer alan Türk ekibe teşekkür etti. Wells, “Türkiye ve Suriye’deki depremden etkilenmeyen biri olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal ve En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Cate Blanchett da geceye mavi kurdeleyle katıldı.
Yönetmen Edward Berger, oyuncular Colin Farrell, Jamie Lee Curtis ve Angela Bassett da mavi kurdele takan isimler arasındaydı.
2010 yılından bu yana BAFTA törenlerine başkanlık eden Prens William, eşi Prenses Kate ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Kate Middleton, İngiliz tasarımcı McQueen imzalı elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü.
İşte 2023 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar ve törenden yansıyanlar...
EN İYİ FİLM
All Quiet on the Western Front
EN İYİ YÖNETMEN
Edward Berger, All Quiet on the Western Front
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cate Blanchett, Tár
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Austin Butler, Elvis
YÜKSELEN YILDIZ
Emma Mackey
EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ
The Banshees of Inisherin
İNGİLİZ KISA ANİMASYON
The Boy, The Mole, The Fox and The Horse
KOSTÜM TASARIMI
Elvis
MAKYAJ VE SAÇ
Elvis
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
Babylon
EN İYİ BELGESEL
Navalny
EN İYİ İNGİLİZ KISA FİLMİ
An Irish Goodbye
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
The Banshees of Inisherin
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
All Quiet on the Western Front
EN İYİ SES
Avatar: The Way of Water
EN İYİ ANİMASYON
Guillermo Del Toro's Pinocchio
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ SENARİST, YAPIMCI YA DA YÖNETMEN
Charlotte Wells, Aftersun
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
All Quiet on the Western Front
EN İYİ KURGU
Everything Everywhere All At Once
EN İYİ KADRO
Elvis
DİLİ İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM
All Quiet on the Western Front
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Kerry Condon, The Banshees of Inisherin
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
All Quiet on the Western Front