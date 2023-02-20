2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı

Kısa adı BAFTA olan British Academy Film Awards, yani İngiliz Akademisi Film Ödülleri, dün gece Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Alison Hammond ve Richard E. Grant'in ev sahipliği yaptığı törene Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton da katıldı. Alman yapımı 'All Quiet on the Western Front'un En İyi Film seçildiği BAFTA'da Austin Butler En İyi Erkek Oyuncu, Cate Blanchett de En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. İşte 2023 BAFTA Ödülleri'ni kazanan isimler...

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 1

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Bu yıl 76'ncısı düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen törenle açıklandı. 

Alison Hammond ve Richard E. Grant'in ev sahipliği yaptığı törene Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton da katıldı. 

14 kategoride aday gösterilerek en fazla dalda adaylık alan Alman yapımı 'All Quiet on the Western Front'un En İyi Film seçildiği BAFTA'da Austin Butler En İyi Erkek Oyuncu, Cate Blanchett de En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

All Quiet on the Western Front, beş BAFTA kazanırken; The Banshees of Inisherin ve Elvis filmleri dörder ödül aldı.   

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 2

DEPREM UNUTULMADI

Törende bazı sanatçılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına mavi kurdele taktı.

Türkiye'de çekilen Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü alırken yaptığı konuşmada, filmde yer alan Türk ekibe teşekkür etti. Wells, “Türkiye ve Suriye’deki depremden etkilenmeyen biri olduğunu düşünmüyorum” dedi.

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 3

MAVİ KURDELE TAKTILAR

Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal ve En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Cate Blanchett da geceye mavi kurdeleyle katıldı.

Yönetmen Edward Berger, oyuncular Colin Farrell, Jamie Lee Curtis ve Angela Bassett da mavi kurdele takan isimler arasındaydı.

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 4

2010 yılından bu yana BAFTA törenlerine başkanlık eden Prens William, eşi Prenses Kate ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Kate Middleton, İngiliz tasarımcı McQueen imzalı elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü. 

İşte 2023 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar ve törenden yansıyanlar...

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 5

EN İYİ FİLM

All Quiet on the Western Front

EN İYİ YÖNETMEN

Edward Berger, All Quiet on the Western Front

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 6

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cate Blanchett, Tár

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 7

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Austin Butler, Elvis 

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 8

YÜKSELEN YILDIZ

Emma Mackey

EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ

The Banshees of Inisherin

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 9

İNGİLİZ KISA ANİMASYON

The Boy, The Mole, The Fox and The Horse 

KOSTÜM TASARIMI

Elvis

MAKYAJ VE SAÇ

Elvis

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 10

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Babylon

EN İYİ  BELGESEL

Navalny 

EN İYİ İNGİLİZ KISA FİLMİ

An Irish Goodbye

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 11

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

The Banshees of Inisherin

 EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

All Quiet on the Western Front 

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 12

EN İYİ SES

Avatar: The Way of Water 

EN İYİ ANİMASYON

Guillermo Del Toro's Pinocchio

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 13

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ SENARİST, YAPIMCI YA DA YÖNETMEN

Charlotte Wells, Aftersun

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

All Quiet on the Western Front

EN İYİ KURGU

Everything Everywhere All At Once

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 14

EN İYİ KADRO

Elvis

DİLİ İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM

All Quiet on the Western Front

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 15

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

All Quiet on the Western Front 

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 16
2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 17
2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 18
2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 19
2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 20
2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 21
2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 22
2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 23
2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 24
2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 25
2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 26
2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Deprem felaketi unutulmadı - 27

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