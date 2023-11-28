2023 Gotham Ödülleri sahiplerini buldu

Gotham Film ve Medya Enstitüsü tarafından verilen 33. Gotham Ödülleri, dün akşam New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Past Lives'ın En İyi Film seçildiği Gotham'da 2021'den bu yana oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımı yapılmıyor. Lily Gladstone, En İyi Oyuncu seçilirken; Charles Melton En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü kucakladı. İşte Oscar'a dair ipucu niteliğindeki 2023 Gotham Ödülleri'nin kazananları...

2023 Gotham Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Gotham Film ve Medya Enstitüsü tarafından dağıtılan Gotham Ödülleri, bu yıl 33'üncü kez sahiplerini buldu. Dün, New York'ta kazananların açıklandığı törende, En İyi Film ödülü "Past Lives"a verildi. 

2021'den bu yanan oyunculuk ödüllerinde cinsiyet kategorilerinin kaldırıldığı Gotham'da En İyi Oyuncu, "The Unknown Country"deki performansıyla Lily Gladstone olurken; En İyi Yardımcı Oyuncu, "May December”daki performansıyla Charles Melton oldu. 

İşte 2023 Gotham Ödülleri'nin kazananları...

N-LIFE HABERLERİ

2023 Gotham Ödülleri sahiplerini buldu - 2

EN İYİ FİLM

“Past Lives”

EN İYİ OYUNCU

Lily Gladstone, “The Unknown Country”

2023 Gotham Ödülleri sahiplerini buldu - 3

EN İYİ YARDIMCI OYUNCU

Charles Melton, “May December”

EN İYİ SENARYO

“Anatomy of a Fall,” Justine Triet, Arthur Harari

2023 Gotham Ödülleri sahiplerini buldu - 4

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

"Anatomy of a Fall"

EN İYİ BELGESEL

“Four Daughters”

2023 Gotham Ödülleri sahiplerini buldu - 5

EN İYİ YÖNETMEN

A.V. Rockwell, “A Thousand and One”

EN İYİ DİZİ OYUNCUSU

Ali Wong, “Beef”

2023 Gotham Ödülleri sahiplerini buldu - 6

EN İYİ 40 DAKİKA ÜSTÜ DİZİ

“A Small Light” 

EN İYİ 40 DAKİKA ALTI DİZİ

“Beef”

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