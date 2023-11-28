2023 Gotham Ödülleri sahiplerini buldu

Gotham Film ve Medya Enstitüsü tarafından dağıtılan Gotham Ödülleri, bu yıl 33'üncü kez sahiplerini buldu. Dün, New York'ta kazananların açıklandığı törende, En İyi Film ödülü "Past Lives"a verildi.

2021'den bu yanan oyunculuk ödüllerinde cinsiyet kategorilerinin kaldırıldığı Gotham'da En İyi Oyuncu, "The Unknown Country"deki performansıyla Lily Gladstone olurken; En İyi Yardımcı Oyuncu, "May December”daki performansıyla Charles Melton oldu.

İşte 2023 Gotham Ödülleri'nin kazananları...